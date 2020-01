Miltenberg. (pol) Nachdem er eine 24-Jährige im Streit an der Lippe verletzt hatte, ist ein betrunkener 42-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto geflüchtet. Polizeibeamte trafen den Mann, der "erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen" zeigte, kurze Zeit später an und kontrollierten ihn. Sie ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des 42-Jährigen, der sich nun wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten muss.