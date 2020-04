Hardheim. (pol/rl) Unbekannte entzündeten am Montagabend zwischen Schweinberg und dem Bundeswehrübungsplatz Wolferstetten im Gewann Lüft ein Lagerfeuer. Offenbar hatte sich das Feuer in der Nacht zum Dienstag durch die Trockenheit ausgebreitet. Am Dienstagvormittag entdeckten ein Zeuge gegen 10 Uhr den Schwelbrand. Er und der dazu gerufene Revierförster konnten den Brand schließlich löschen. Aufgrund des trockenen Laub- und Nadelbodens bestand durch das Feuer erhebliche Waldbrandgefahr.

Die Polizei bittet Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der 06283/50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.