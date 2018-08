Buchen. (pol/mün) Ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer hat am Donnerstagvormittag in einem Kreisverkehr in Buchen einen Pedelecfahrer verletzt. Er soll beim Einfahren in den Kreisel bei der Post den 68-Jährigen übersehen haben, so die Polizei.

Nach dem Sturz musste der Zweiradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden, das er aber am Freitagmorgen wieder verlassen habe, so die Polizei.