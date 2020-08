Buchen. (pol/lyd) Mit über 2,7 Promille war ein 38-Jähriger in der Nacht auf Montag mit seinem VW-Tiguan in Buchen unterwegs, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge alarmierte die Beamten, nachdem er gegen 23.30 Uhr mit einem offensichtlich betrunkenen Mann gesprochen hatte und dieser mit einem VW davongefahren war. Eine Streife konnte den Tiguan in der Carl-Benz-Straße bei einem Schnellimbiss anhalten. Der Mann saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz. Ein Atemalkoholtest ergab 2,72 Promille. Der 38-Jährige musste seinen Führschein abgeben und die Beamten ins Krankenhaus begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.