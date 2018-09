Buchen. (pol/kau) Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Buchen-Eberstadt die Fassade eines Wohnhauses mit blauer Farbe beschmiert. Zwischen 5 und 8.30 Uhr besprühten die Täter die Haustür und das Garagentor des Hauses in der Dorfstraße mit Schriftzügen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro, meldet die Polizei.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit Straftaten, die Unbekannte bereits Ende August begangen haben. Der gleiche Schriftzug tauchte auf der Motorhaube eines Traktors bei der Feldscheune im Alten Seckacherweg auf. Die Täter hatten den Traktor vermutlich in der Nacht zum 29. August verunstaltet und acht Flaschen Radler geklaut.

Am gleichen Ort wurde am 23. August auch ein Plastik-Swimmingpool zerschnitten. Hinweise zu den Vorfällen nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 entgegen.