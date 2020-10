Adelsheim. (pol/ahn) Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro hat ein VW-Fahrer am Mittwoch gegen 22.50 Uhr verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war er auf der B292 von Adelsheim nach Osterburken unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW zusammen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.