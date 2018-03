Buchen/Walldürn. Eine auf der Landesstraße 518 von Altheim kommende 76-jährige Audi-Fahrerin bog am Donnerstag gegen 21.15 Uhr auf die Frankenstraße (L 522) Richtung Rinschheim ab. Dabei übersah sie einen aus Walldürn kommenden Peugeot und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. (pol)