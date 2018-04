Buchen. Zum Zusammenstoß zwischen einem grünen VW Lupo und einem schwarzen Peugeot ist es am Mittwoch um 20.35 Uhr im Kreisverkehr Am Ring/Bödigheimer Straße gekommen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs sollen sich Zeugen beim Polizeirevier Buchen, Tel. 06281/9040, melden. (pol)