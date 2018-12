Buchen. (pol/rl) Ein Brand in einer Senioren-Wohnanlage in Buchen wurde am Dienstagmittag gemeldet. Die angerückte Feuerwehr musste allerdings nur einen Topf vom Herd nehmen. Wie die Polizei ermittelte, hatte ein 74-Jähriger in diesem Topf Eier abkochen wollen. Bevor diese fertig waren stürzte er und konnte nicht mehr allein aufstehen. Mit der Zeit war das Wasser im Topf verdampft, die Eier begannen zu kokeln und bald auch zu rauchen.

Der Sachschaden blieb gering, verletzt wurde niemand.