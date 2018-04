Osterburken. Einen von der Frankenstraße kommenden Audi hat eine 43-jährige Citroen-Fahrerin am Sonntagvormittag, 14. April, übersehen, so dass es auf der Kreuzung Michael-Wenz-Straße und Frankenstraße zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 7500 Euro. (pol)