44 Millionen Euro investiert das Unternehmen BPD Immobilien laut eigenen Angaben in das Wohnbauprojekt in der Wallstadter- und Schwarzkreuzstraße. Gestern war Spatenstich, die ersten Bewohner sollen Ende 2019 einziehen können. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Bürgerbeteiligung für das Wohnquartier Martinshöfe in der Wallstadter- und Schwarzkreuzstraße war umfangreich. Es gab mehrere Workshops, den Architektenwettbewerb gewann schließlich das Unternehmen BPD Immobilienentwicklung, das ein Tochterunternehmen der niederländischen Rabobank ist. Gerade in der Endphase der Projektverabschiedung mehrten sich am Ratstisch zwar die kritischen Stimmen, die das Projekt zu wuchtig und zu hoch geplant fanden. Weil sich der Bauherr aber an den Bebauungsplan hielt, gab der Gemeinderat mehrheitlich seine Zustimmung.

60 Wohnungen sind bereits verkauft

Seit gut zwei Monaten ist auf der Großbaustelle nun Leben eingekehrt. Die Erdaushubarbeiten laufen planmäßig, mit den ersten Betonarbeiten wurde begonnen. Gestern fand der offizielle Spatenstich statt, zu dem die Vertreter des Investors, der Vermarktungsfirma Huther Maklerbüro und der Stadtverwaltung Ladenburg die bereitgestellten Spaten in die Hand nahmen. Bewusst wurde der Boden zuvor angesichts der Minusgrade etwas aufgelockert. Nur so konnten Sand und Erde fliegen.

BPD-Niederlassungsleiter Antonius Kirsch erläuterte nach dem erfolgreichen Spatenstich, dass mehr als 44 Millionen Euro in das Projekt investiert würden. Im ersten Bauabschnitt werden 65 Wohnungen gebaut, die sich auf drei Häuser verteilen. Die Wohnungen kosten je nach Größe, Lage und Ausstattung zwischen 190.000 und 550.000 Euro. Bezugsfertig werden sie voraussichtlich Ende 2019 sein.

Im zweiten Bauabschnitt kommen nochmals 81 Wohnungen hinzu, die im Frühjahr 2020 bezogen werden sollen. Alle Häuser haben Tiefgaragen mit insgesamt 170 Stellplätzen. Diejenigen, die direkt an der Wallstadter Straße gebaut werden, erhalten Gewerbeeinheiten. Kirsch kann sich gut vorstellen, dass hier Läden entstehen. Anfragen für die Einrichtung einer Apotheke und einer Bäckerei gibt es bereits, mehrere Ärzte hätten Interesse bekundet. Ein Gebäude ist zudem für betreutes Wohnen vorgesehen. "Das Konzept kommt gut an, 60 Wohneinheiten sind bereits verkauft", sagte Kirsch.

"Hier entsteht ein neues Stück Ladenburg für unterschiedliche Zielgruppen", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. In den kommenden fünf bis sieben Jahren werden in der Stadt rund 1000 neue Wohnungen gebaut. Das Martinshöfe-Projekt hätte die Initialzündung dafür gegeben. Nur wenige Hundert Meter weiter wird die Bebauung des Wohngebietes Nordstadt-Kurzgewann die nächste große Herausforderung sein. Schmutz ergänzte, dass die Entstehung neuer Wohngebiete mit der Anpassung der Infrastruktur verbunden sei. Straßen und Wege müssen gebaut, Schulen erweitert, Kindergartenplätze bereitgestellt werden. "Doch das wollen wir, und daher kommen wir dem nach", sagte Schmutz.

Im Beisein von Stadtbaumeister André Rehmsmeier sprach der Bürgermeister auch die Folgen einer Großbaustelle an. Der Schwerlastverkehr habe zugenommen, die Parkplätze am städtischen Friedhof würden von Baufirmen belegt, die Straßen seien gelegentlich verschmutzt. Beschwerden von Bürgern bleiben so nicht aus. "Eine enge Abstimmung wird weiter nötig sein", sagte Rehmsmeier.

Zunächst stehen noch umfangreiche Erdarbeiten an. Die Lastwagen fahren in der Wallstadter Straße in die Baustelle hinein und beladen an der Ausfahrt Schwarzkreuzstraße heraus. Der Rohbau des ersten Abschnitts soll Ende 2018 stehen, der des zweiten Bauabschnitts im März 2019. Danach werden Heizungs- und Sanitärfirma, Elektriker und Maler, Aufzugsbauer und Einrichtungsfirmen die Baustelle in Beschlag nehmen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir den Bauzeitenplan einhalten werden", sagte Antonius Kirsch.