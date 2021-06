Weinheim/Hemsbach. (web) Seit Freitag ist es offiziell: Weinheim erlebt einen weiteren Sommer ohne Kerwe, auch die Sommerfeste in Hemsbach und Sulzbach finden nicht statt. Das teilten Weinheims OB Manuel Just und Hemsbachs Bürgermeister Jürgen Kirchner mit. Sie betonen in einer gemeinsamen Mitteilung, dass sie es sich nicht leicht gemacht und die Vereine einbezogen hätten. Aber es half wenig: Schweren Herzens hätten sie entschieden, die Kerwe-Veranstaltungen im August abzusagen. In Sulzbach hatte sich Ortsvorsteher Frank Eberhardt mit den Vereinen abgestimmt.

Peter Gérard. Foto: Dorn

Für Peter Gérard kam diese Entwicklung alles andere als überraschend: "Es war längst klar, dass definitiv kein großes Fest stattfindet", so der Vorsitzende des Heimat- und Kerwevereins Alt Weinheim. Eine "klassische" Kerwe sei kaum corona-gerecht über die Bühne zu bringen: "Wenn man von den aktuellen Standards ausgeht, könnten gerade mal 18 Leute im Kerwehaus feiern", erklärt er. Auch in den Hof des Anwesens im Gerberbachviertel würden nur wenige Feiernde passen.

Die Straußwirtschaften müssten zu bleiben, ebenso wie die Festzelte, die normalerweise vor dem Schlosshof stehen. Natürlich weiß auch Gérard, dass bis zum traditionellen Kerwetermin im August noch sieben Wochen ins Land ziehen – und dass Bund und Länder bis dahin weitere Lockerungen ermöglichen könnten. Aber planbar ist das nicht. Zumal sich das Infektionsgeschehen bis dahin auch wieder ein Stück weit in die andere Richtung drehen kann: Man denke nur an die beginnende Urlaubssaison.

"Eine Kerwe, wie wir sie kennen und lieben, ist unter den geltenden Coronavorschriften nicht umsetzbar", sind sich auch die beiden Stadtoberhäupter Just und Kirchner einig. Die Pandemie klinge zwar ab, sie mache es den Veranstaltern aber nach wie vor zu schwer, ihre Feste auf verantwortliche Weise auszurichten: "So weit es heute absehbar ist, sind in den kommenden Sommermonaten keine Veranstaltungen ohne Einlasskontrolle und Zugangsbeschränkung möglich."

Hygieneregeln und entsprechende Kontrollen bestimmen diesen Sommer Veranstaltungen aller Art. Das alles stehe im Gegensatz zur "fröhlichen Ausgelassenheit", für die die Kerwen in Hemsbach und Weinheim bekannt sind, sparen Just und Kirchner nicht mit plastischen Beschreibungen: "Straußwirtschaften und Kerwerummel mit abgeklebten Sitzplätzen, Vor-Anmeldung, Tanzverboten und Einlasskontrollen sind für uns, aber sicher auch für die meisten Kerwefans nicht vorstellbar."

Auch ein reduziertes, kerweähnliches Angebot komme nicht in Betracht: Zu groß sei die Gefahr, dass es zu kaum kontrollierbaren Ansammlungen kommt. In beiden Städten gibt es nun Überlegungen, ob zur Kerwezeit kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Außerdem soll es ein "dezentrales Angebot" für Familien geben.

Was die "Kultur" anbelangt, kann Alt-Weinheim-Vorsitzender Gérard etwas Licht ins Dunkel bringen – ohne dabei allzu viel versprechen zu wollen. Schließlich tagt der Vorstand des Vereins erst kommende Woche. Nur so viel: Wenn alle mitziehen, könnte es einen kulturell ausgerichteten "Kerwe-Abend" geben. Als Veranstaltungsort käme wohl der Schlosspark in Betracht.