Von Philipp Weber

Weinheim. Für Hundeliebhaber sind es ganz besondere Feiertage: Am Vatertag im Frühjahr und am Tag der Deutschen Einheit im Herbst veranstaltet der Verein für Hundesport (VfH) Weinheim stets seine Gaudirennen. Dementsprechend steigt das nächste Rennen am morgigen Mittwoch, 3. Oktober, von 13 Uhr an. "Weil wir keine Voranmeldung machen, können wir noch nicht genau sagen, wie viele Teilnehmer kommen", sagt der Erste Vorsitzende Thomas Fuhrmann im RNZ-Gespräch.

Er rechnet mit 80 bis 100 Teilnehmern und 300 bis 400 Zuschauern. "Einige Zuschauer planen das Gaudi-Rennen als Zielpunkt einer Fahrradtour ein - und kommen dann auch zum Essen und Trinken zu uns", so der Vorsitzende. Unterhaltsam sind die Rennen in verschiedenen Alters- und Rassekategorien allemal. "Die Gaudi daran ist im Endeffekt, dass nicht jeder Hund seine 70 oder 35 Meter vom Start bis ins Ziel so zurücklegt, wie es sich das Herrchen oder das Frauchen wünschen", so Fuhrmann. Dennoch soll jeder Hund, der den Parcours irgendwie absolviert hat, einen Preis bekommen.

Der Verein wiederum profitiert von den Einnahmen aus der Bewirtung. Diese werden dringend gebraucht. Denn die Hundesport-Anlage auf der Altau in der Nähe des Segelflugplatzes muss immer wieder erneuert werden. Schließlich werden hier die "Hundesportarten" , Rallye, Agility, Longieren sowie Turnierhundesport angeboten.

Aktuell zählt der Verein 643 Mitglieder. Die Zahl hat sich übrigens signifikant erhöht, seit der Verein vor einigen Jahren seine Satzung geändert hat - und kein offenes Training mehr zulässt. Wer mit seinem Hund auf die Anlage will, muss nun Mitglied sein. "Die Leute tragen das mit", freut sich Vorsitzender Fuhrmann. Die meisten Mitglieder steigen ein, wenn ihr Hund im Welpenalter ist.

In diesem Alter bekommen die Tiere die sogenannten Grundkommandos ("sitz!") beigebracht. Außerdem lernen die Junghunde hier den Umgang mit Artgenossen kennen - sodass spätere Streitigkeiten mit anderen Hunden unter Umständen vermieden werden können. Außerdem lernen die Jungtiere hierbei auch, verschiedene sportliche Herausforderungen zu bewältigen - und können sich später souveräner durch schwieriges Gelände bewegen. Weitere Angebote gibt es für Besitzer von Tieren im Halbstarkenalter - und selbstredend für erwachsene Tiere.

Info: Die Startgebühr von 4 Euro ist am Wettkampftag vor Ort bei der Anmeldung zu entrichten. Der Impfpass des jeweiligen Tiers muss vorgezeigt werden. Die drei Besten der Leistungsklasse werden gesondert prämiert.