Reinhold Albrecht blickte auf den Umzug der Feuerwehrzentrale zurück, sprach über Erfolge und Probleme in seiner Amtszeit - und auch über Gewalt und Gaffer. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Neunzehneinhalb Jahre ist es her, dass Reinhold Albrecht nach einer entsprechenden Ausbildung und dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Kommandant der Weinheimer Feuerwehr wurde. "Die Feuerwehrarbeit war meine Berufung; es war aber nie mein Lebensziel, Kommandant zu werden", sagt er. Dennoch prägte er eine Ära. Der RNZ gab er ein Interview - und verriet, worüber er sich im Nachhinein am meisten freut.

Herr Albrecht, neunzehneinhalb Jahre lang waren Sie Kommandant der Weinheimer Feuerwehr, jetzt naht Ihre Verabschiedung. Wie fühlen Sie sich, so kurz vor Abschluss Ihrer Karriere?

(schmunzelt) Es wird ein Abschied, wobei ich nicht von einem schmerzlichen Abschied sprechen möchte. Ich habe mich vorbereitet. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich einen gutbestellten Acker hinterlassen habe. Es fällt aber schwer, zu gehen, wenn man so lange in einer verantwortlichen Position war. Ich bin vier Tage im Kloster gewesen, habe viele Gespräche geführt - und gelernt loszulassen. Das ist wichtig.

Sie blicken auf über zwei Jahrzehnte in verantwortlichen Feuerwehrpositionen zurück. Was waren rückblickend die größten Veränderungen?

Zum einen die Einsatzzahlen. Als ich angefangen habe, waren es um die 440 Einsätze im Jahr. Jetzt sind es doppelt so viele. Das gesellschaftliche Leben hat sich verändert. Das meine ich als Feststellung, nicht als Vorwurf. Wenn früher der Schlauch einer Spülmaschine geplatzt war, schnappte man sich den Putzlappen. Heute holt man die Feuerwehr. Die Leute sind bequemer geworden. Zum anderen hat sich das Verhalten der Wehrleute selbst geändert. Sie stehen auch heute ihren Mann und ihre Frau. Aber früher ist man nach dem Einsatz zusammengesessen. Das ist nicht mehr so ausgeprägt. Die Leute sind beruflich eingespannter, haben vielfältigere Freizeitbeschäftigungen. Früher war man in der Feuerwehr - und weil man fit sein musste im Sportverein. Wir haben heute keine Probleme mit dem Nachwuchs, aber das gesellschaftliche Leben ist im Wandel.

Wir sitzen im Feuerwehrzentrum in der Bensheimer Straße. War der Wegzug aus der Kernstadt schwer zu vermitteln?

Wir hatten zuvor eine sieben, acht Jahre lange Anlaufphase. Überlegungen, den alten Standort zu verlassen, gab es schon unter meinem Vorgänger Hermann Franzmann. Dann ging es schnell - und wir hatten Bedenken. Junge Feuerwehrleute wollen helfen und suchen sich eine Wohnung in der Nähe der Feuerwehr, um als Erste ausrücken zu können. In der Altstadt waren wir gut aufgestellt. Nach dem Umzug waren die Leute aus dem zweiten Abmarsch plötzlich im ersten und umgekehrt. Qualitativ ergaben sich aber keine Einbußen. Im Laufe der Jahre haben sich die Wehrleute Wohnungen im Westen gesucht. Klingt verrückt, aber so sind die.

Wenn man sieht, wie teuer die Altstadt mittlerweile ist, hat das auch Vorteile.

Darum ging es aber nicht. Es standen drei Standorte zur Diskussion. Dieser hier war eigentlich der Schlechteste. Optimal wäre der frühere Güterbahnhof gewesen, wo heute der Media-Markt ist. Eine weitere Alternative war ein Gelände an der DBS. Am Güterbahnhof waren die Grundstückspreise aber so hoch, dass dies den Rahmen sprengte. Dann ist die Kooperation mit Freudenberg gekommen - das Ganze hier ist ja ein Public-private-Partnership-Projekt. Der Standort wurde auch im Hinblick darauf ausgewählt, dass der Technologiepark weiterentwickelt wurde. Die Brücke über die Weschnitz ist eigens von Freudenberg gebaut worden.

Sie haben sich sehr für den Aufbau von Kinderfeuerwehren eingesetzt.

Das muss ich korrigieren. Als die Verantwortlichen der Abteilung Sulzbach 2008 mit dieser Idee zu mir kamen, war ich sehr skeptisch. Jeder weiß, dass man für Sechs- bis Zehnjährige andere Konzepte braucht als für Jugendliche. Aber ich habe immer gesagt: Wir können Neues ausprobieren - wenn es klappt, stehe ich dahinter. Wenn es in die Hose geht, lassen wir es. Es ging nicht in die Hose; es war die absolut richtige Entscheidung. Es gab eine Zuwendung von Freudenberg. Die Abteilungen Stadt und Oberflockenbach zogen nach, in Lützelsachsen-Hohensachsen ist die Kinderfeuerwehr im Aufbau. Es ist deshalb richtig, weil man heute mit zehn Jahren niemanden mehr zur Jugendfeuerwehr bekommt, da sind andere schneller.

Sie sagen, dass die Kinder den Grundgedanken der Solidarität kennenlernen. Wie sieht es mit der Solidarität der Feuerwehr gegenüber aus? Es ist zu lesen, dass die Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatzkräften zunähme.

Wir hatten das mal vor zwei, drei Jahren: in einer Unwetternacht. Ein Zug war liegen geblieben, musste evakuiert werden. Die Fahrgäste waren extrem genervt, weil sie schon zwei Stunden festsaßen. Da gab es unschöne Worte. Aus der letzten Zeit kenne ich einen Fall aus Schriesheim, wo Feuerwehrleute angegangen wurden. Aber man kann nicht von Gewalt sprechen. Es gibt ab und zu Diskussionen, wenn wir absperren müssen. Unsere Zugführer und Einsatzleiter sind dafür geschult. Es ist - toi, toi, toi - noch nichts passiert.

Ein weiteres Thema sind die "Gaffer".

Die gibt es. Als wir im Dezember den Brand in der Obdachlosenunterkunft in der Viernheimer Straße löschten, mussten wir erleben, wie drei, vier Schaulustige mit Smartphones filmten. Das passiert auch bei Unfällen auf der Autobahn.

Haben Sie Sichtschutzwände?

Schon längst. Heute setzen wir sie ein, damit die Gaffer nicht filmen. Früher hat man sie gehabt, damit Feuerwehrleute und Notärzte - gerade bei großen Schadenslagen - in Ruhe arbeiten können.

Wo sie gerade von extremen Lagen sprechen: Gab es einen Einsatz, der Ihnen als besonders schwierig in Erinnerung geblieben ist?

(überlegt) Nee. Also es gab Einsatzlagen, die schwierig zu meistern waren. Aber das haben wir im Führungsteam gut abgearbeitet. Worüber ich sehr froh bin: In meiner Dienstzeit als Kommandant ist keine Feuerwehrkraft tödlich verunglückt - es gab auch keine Schwerstverletzungen. Das Feuerwehrgeschäft ist hart und gefährlich. Ich war nach jedem Einsatz froh, wenn keiner meiner Leute zu Schaden kam. Es gab dagegen durchaus Einsätze, die mental schwer zu bewältigen waren. Darauf haben wir vor 19 Jahren reagiert und das Feuerwehr-Seelsorgeteam aufgebaut.

Und das hat sich bewährt.

Wir hatten vor 19, 20 Jahren einen Dachstuhlbrand mit Todesfolge. Es kam heraus, dass das für einige junge Kräfte sehr belastend war. Ich habe dann den Kontakt zu Tomas Knapp aufgenommen, einem früheren Kameraden und Ingenieur mit zusätzlicher theologische Ausbildung, der als Diakon im Ehrenamt tätig ist. So wurden wir im Kreis federführend beim Aufbau der Feuerwehrseelsorge. Eine Kraft ist auch muslimischen Glaubens.

Heißt das, dass der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund auch in den Reihen der Feuerwehr größer wird?

Wir haben auch türkischstämmige Feuerwehrleute, die super integriert sind. Aber es ist relativ schwer, Menschen muslimischen Glaubens zu gewinnen. Das liegt daran, dass das freiwillige Feuerwehrwesen international eher selten ist. Und dann haben wir den christlichen Überbau, in dem das Thema Nächstenhilfe im Vordergrund steht. Wir haben aber gute Kontakte zum Moscheeverein, wo wir schon für die Jugendfeuerwehr geworben haben. Aber der Anteil von Italienern und Spaniern ist höher. Ich habe mich viel damit beschäftigt: Und es ist kein Weinheimer Phänomen.

Was raten Sie einer Führungsperson, die im Einsatzgeschehen tätig ist?

Er oder sie muss die Übersicht bewahren, fair sein und abwägen können. Und er muss wissen, dass er nur so gut ist wie seine Mannschaft.

Ein Einpeitscher eignet sich nicht für diesen Job?

Sehen Sie: Meine Nachfolge war ausgeschrieben, eine Stelle im gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst. Wir hatten 16 Bewerber, zehn wurden eingeladen. Wir haben Wert darauf gelegt, dass sie schon ähnliche Strukturen bearbeitet haben, wie wir sie haben. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Berufsfeuerwehrmänner Probleme bekommen, wenn sie eine freiwillige Wehr übernehmen. Wenn ein Hauptberufler nicht funktioniert, kann ihn der Chef sanktionieren. Das geht bei Freiwilligen nicht. Ich musste meine Leute mit Samthandschuhen anfassen, denn ich brauchte sie nachts um 3 Uhr. Es ist ein Spagat zwischen dem Schutz der Bevölkerung und dem Zugehen auf die eigenen Leute. Wobei auch ein Freiwilliger niemals einfach so den Piepser ausschalten würde!