Weinheim. (cis) "Es hat fast alles geklappt. Und was nicht geklappt hat, habt ihr gar nicht gemerkt." Es war ein freudiges Fazit, das Holger Mattenklott noch auf der Bühne zog, nachdem die "Woinemer Lokalrunde" zuvor die Premiere ihres neuen Programms "Just in time - Let’s fetz!" zum Besten gegeben hatte. Bei dem Titel war schon im Vorfeld klar: Es würde sich viel um den zwar gewählten, aber eben "Noch-nicht-OB" Manuel Just sowie um den zwangsweise in die Bresche gesprungenen Ersten in der Stadt, Torsten Fetzner, drehen. Tat es dann auch. Zumindest was Manuel Just anging. Ebenso drehte sich die Uhr Weinheims - gen Zukunft.

Die sah nicht viel besser aus als die Gegenwart: Ampelschaltung, Baustellensituation - alles wie immer im Szenario "Weinheim 2023", das die "Woinemer Lokalrunde" an diesem Abend entwarf. Immerhin war die Waidseewiese gerettet - dank Kunstrasen, dessen Investition alles andere ausbremste. Und Manuel Just, der vorerst lieber in Hirschberg blieb, "als in Weinheim zu verwesen", war längst von dannen gezogen.

Für die Kabarettisten hieß das "Zurück in die Zukunftswerkstatt", ein auch optischer Gruß an die Kult-Triologie "Zurück in die Zukunft". Es ist das an diesem Abend verbindende Element mit Barbara Heinrich als Zeitreisende, die per Filmsequenzen durch die Jahrzehnte sprang, um jene Zukunft abzuwenden.

In ihrem Programm streiften die Kabarettisten durch das politische und launische Dickicht Weinheims. "Meckerer" Wolfgang Kunze widmete sich dem gerne, war dabei aber weniger aufplusternder Choleriker als vielmehr Desillusionist. Die Windeck im Ausverkauf war nur eines seiner Themen - übrigens nicht das einzige (Immobilien-)Angebot eines gewissen H.B., wie an diesem Abend in sehenswerten Pausenclips zu erfahren war. Die überraschende Zahnlosigkeit bei Kunzes Meckerer war womöglich gewollt angesichts der Tatsache, dass die Themen gefühlt seit Ewigkeiten und darüber hinaus an Weinheim nagen.

In einer Szene schaute das Quintett über die Stadtgrenze hinaus: Markus Söders Weltraumprogramm "Bavaria One" und Trumps Weltraumarmee - Kabarett pur auf dem Politikteller - dazu ein Sonderbotschafter Maaßen beim DFB als Experte für Videobeweise und die GroKo als weihnachtliches Familienfest. Hier wetzte das Ensemble die Klauen für den ernsten Bogen und das klare Statement zu "Absaufen"-Rufen einer Pegida-Veranstaltung im sonst humoristisch gestalteten Abend. Jener Humor zeigte sich mit Katja Hoger und Holger Mattenklott als "Mausi und Bärchen"-Paarung, die sich mit den Tücken des technischen Fortschritts namens "Alexa" rumschlugen und der Gemeinderatsszene mit seinen gewohnten Akteuren.

Pointenreich waren aber vor allem die von Sabine Wunder hervorragend getexteten Lieder: ob Anlehnung an "Traumschiff Surprise", die Abwandlung des Hits "Felicità" von Al Bano und Romina Power beim Thema Gewerbegebiete ("Feld ist nicht da") oder Arie wie Klagelied auf Manuel Just - die Texterin der Runde hatte ganze Arbeit geleistet, genaues Hinhören lohnte sich. Gekonnt untermalt wurden die Lieder dabei immer wieder von Tom Rittler am Akkordeon und erstmals Max Hardt, der an der Cajón zuweilen für den Takt sorgte.

Die "Woinemer Lokalrunde" schaffte es, sich in Texten und Szenenwahl der "Zeit" zu verschreiben und verfolgte damit das Thema ihres soliden achten Programms konsequent. Und auch wenn es am Ende unter großem Applaus hieß "Die Zeit ist jetzt vorbei", ist nicht aller Tage Abend bei den Kabarettisten. Schließlich war es die Premiere, die über die Bühne im "Kleinkunstkeller" der gut besuchten "Woinemer Hausbrauerei" ging. Weitere Termine gibt es im Januar 2019.