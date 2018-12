Weinheim. (rnz) Er ist und bleibt sicherlich einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Region, jener auf dem historischen Weinheimer Marktplatz unterhalb der beleuchteten Burgen. An den nächsten drei Wochenenden - am 8. und 9., am 15. und 16. sowie ganz kurz vor Weihnachten am 22. und 23. Dezember - lädt die Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz wieder zum Budenzauber auf den weihnachtlich geschmückten Platz und an den Roten Turm ein. Jeweils von 13 Uhr an ist geöffnet.

Carmen Hau, Sprecherin der IG Marktplatz, sei mit dem Angebot in den Holzhütten wieder sehr zufrieden, so Stadtsprecher Roland Kern in einer Pressemitteilung. Wegen der Nähe des dritten Adventswochenendes zu Heiligabend sind am Abschlusswochenende aber noch ein paar Hüttenplätze frei. Wer Interesse hat, kann sich bei Carmen Hau melden unter carmen.hau@web.de.

Ansonsten steht das Programm - vor allem auch kulinarisch: Schließlich besteht die IG Marktplatz überwiegend aus erfahrenen Gastwirten. Die Buden werden überwiegend von Hobby-Anbietern sehr individuell bestückt. Das ist das Markenzeichen des Weinheimer Weihnachtsmarkts; so wie die angeleuchtete St. Laurentius-Kirche, die dem Marktplatz abends einen besonderen Charme verleiht, sein Wahrzeichen ist.

Zu den neuen Anbietern am dritten Wochenende gehören die Hobby-Heimwerker des "Woinemer Männerschuppens" mit selbst gebastelten Accessoires (nicht nur) zur Weihnachtszeit, sowie das junge Weinheimer Künstlerkollektiv Telepartie mit selbst bemalten Jacken, Bildern und Postkarten.

An jedem Wochenende bietet die IG Marktplatz im oberen Bereich auch Programmpunkte. Am Samstag, 8. Dezember, spielt um 17 Uhr der Posaunenchor der Peterskirche Weihnachtslieder, am Sonntag, 16. Dezember, liest der Kabarettist, Chansonnier und Schauspieler Markus Weber aus der "Woinemer Weihnachtsgeschichte". Am Samstag, 22. Dezember, tritt der Gospelchor der Peterskirche auf, ehe schließlich am Schlusssonntag, 23. Dezember, zunächst der Posaunenchor Viernheim aufspielt. Dann hält Bürgermeister Torsten Fetzner eine Weihnachtsansprache, bevor alle zusammen Weihnachtslieder singen.

Info: Info am Rande: Am Samstag, 8. Dezember, findet auch im Odenwald-Ortsteil Rippenweier auf dem Weigolds-Hof zwischen 15 und 23 Uhr ein kleiner Weihnachtsmarkt statt.