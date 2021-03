Weinheim. (RNZ) Bereits Ende Februar fand der zweite Wohngipfel der Bundesregierung, die offizielle "Bilanzveranstaltung mit der Bundeskanzlerin zur Wohnraumoffensive" statt. Im Mittelpunkt standen die Verlängerung der Mietpreisbremse, das Mietenmoratorium, das Baukindergeld und das geplante Umwandlungsverbot. Was die Bundesregierung als Erfolg feierte, beurteilt die Eigentümerschutz-Gemeinschaft "Haus und Grund Weinheim und Umgebung" mit Skepsis: "Denn die Entwicklung des Wohnungsmarkts gibt Anlass zur Besorgnis."

"Immer mehr kleine Privat-Vermieter werfen die Flinte ins Korn und verkaufen ihre Immobilien", heißt es. Es lohne sich nicht mehr für sie, ihnen würden zu viele Knüppel zwischen die Beine geworfen. Denn die Politik wolle nicht wahrhaben, dass es ohne eine Rendite durch Mieteinnahmen uninteressant ist, zu vermieten. Die Folge sei ein "dramatischer Rückgang" des Mietwohnungsangebots, das mit einem "sprunghaften Anstieg" zum Verkauf stehender Immobilien einhergehe.

"Käufer sind dann diejenigen, die kurzfristig das Maximum herausholen wollen", so Haus und Grund: "Das sind diejenigen, die Immobilien aus spekulativen Gründen erwerben." Nicht selten handle es sich um Kapitalanlagegesellschaften, ohne Interesse für die Mieter. Und genau die, denen die Politik die Immobilien in die Hände treibe, fielen als "Miethaie" auf, prägten das Bild der Vermieter. "Doch der Unterschied zwischen Miethai und privatem Vermieter ist gewaltig!", beteuert Haus und Grund, um zu erklären, welches Vorgehen raubfischartig ist: Institutionelle Anleger – anonyme Gesellschaften – kauften Wohnungsbestände günstig auf. Oft befänden sich diese in einem schlechten Zustand, die Mieten seien niedrig. Dann werde modernisiert, oft unter Zuhilfenahme von öffentlichen Fördermitteln. Und dann erhöhten die Eigentümer die Mieten im Rahmen des Machbaren. Das steigere die Rendite der Anleger. Im nächsten Schritt würden die Wohnungen abverkauft, was noch mehr Erlös bringe. Die Mieter hätten in solchen Fällen oft keine persönlichen Ansprechpartner. Angesichts des wirtschaftlichen Ungleichgewichts zwischen Eigentümern und Bewohnern reiche die Drohung "Wir klagen durch alle Instanzen", um Mieter einzuschüchtern.

Private Klein-Vermieter hätten sich ihre Immobilie meist hart erarbeitet oder erhalten – oft als Teil der Altersvorsorge. Sie seien an langfristigen Mietverhältnissen und Werterhalt interessiert. Zumeist seien sie gut zu erreichen und gingen bei der Miete nicht ans Limit. Einvernehmliche Lösungen seien bei diesem Vermietertyp eher die Regel als die Ausnahme, betont Haus und Grund die Unterschiede.

Info: Weitere Informationen gibt es in der Luisenstraße 22, 69469 Weinheim, Telefon: 06201/13040, E-Mail: hug-weinheim@t-online.de.