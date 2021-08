Von Caja Plaga

Weinheim-Lützelsachsen. Bei Zwetschgenkuchen und -likör stand ein kleiner, frisch gepflanzter Zwetschgenbaum im Mittelpunkt der Kür. "Ich bin erstaunt, dass so ein kleiner Baum gleich im ersten Jahr für zwei Bleche Kuchen sorgt – mir wurde aber gesagt, dass das nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist", scherzte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner.

Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald wählt seit 2016 je eine historische Obstsorte aus der Region zur "Obstsorte des Jahres". Alle 102 Partnergemeinden des Geo-Naturparks können aus diesem Anlass einen Baum der jeweiligen Sorte bestellen. "Das war eine schöne und große Überraschung, dass unsere Lützelsachsener Frühzwetschge Obstsorte des Jahres geworden ist", freute sich Doris Falter, die Ortsvorsteherin von Lützelsachsen. Die Sorte geht auf einen 1914 vom Landwirt Georg P. Nickel entdeckten Zufallssämling zurück und wird deshalb auch "Nickels-Quetsch" genannt. Seine Nachfahren Hermann Nickel und Heide Ziegler "vertraten" den Züchter am Freitag am Ort des Geschehens gern.

Das Projekt soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig Streuobstwiesen sind. "Das kleine Bäumchen ist ein großes Symbol", meinte Jutta Weber, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks. Streuobstwiesen wiesen eine Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten auf, wie man sie nur selten finde. Außerdem wolle man die historischen Sorten erhalten und durch lokal erzeugtes Obst die Transportwege verkürzen.

Die biologische Vielfalt fand bei der Kür am Freitag auch aufs Kuchenblech... Foto: Keutzer

"Das ist besser für unser Klima", erklärte Weber. Früher habe es einen großen Streuobstgürtel rund um Weinheim gegeben. Der sei aber nach und nach verschwunden, weil das Straßennetz mehr und mehr ausgebaut und die Landwirtschaft intensiviert wurde.

"Es sind ungefähr 80 Prozent der Vorkommen gegenüber den 60er-Jahren verschwunden", meinte Martin Schaarschmidt vom Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar. Jetzt soll hinter der Haltestelle "Lützelsachsen Bergstraße" eine ganze Obstbaumreihe entstehen. Die Obstsorten der Jahre 2016 bis 2021 sollen dort gepflanzt werden, das Zwetschgenbäumchen macht den Anfang. Die Partnergemeinden des Geo-Naturparks würden unterschiedliche Plätze für die Bäume aussuchen: "Manche pflanzen sie in so exponierter Lage wie hier, um die Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen; andere legen eine Streuobstwiese an", berichtete Weber. Neben den Bäumen werde es dann jeweils ein kleines Täfelchen geben, auf dem die Eigenschaften der Obstsorte beschrieben werden.

...und sogar in die Flasche. Foto: Kreutzer

Wer noch mehr wissen möchte, kann vieles in einer Broschüre nachlesen, in der zum Beispiel zusätzlich erklärt wird, warum Streuobstwiesen so wichtig sind. Außerdem enthält die Broschüre Tipps, was man selbst tun kann, um den Lebensraum Streuobstwiese zu schützen: etwa Produkte wie Apfelsaft bei Anbietern aus der Region kaufen oder eigene Obstbäume anpflanzen und pflegen.

"Mit dem Bäumchen ist es ja nicht getan – wir wollen auch informieren", betonte Weber. Der Naturpark verkaufe auch immer passend zur Obstsorte des Jahres einen Fruchtlikör. "Das ist dann biologische Vielfalt in der Flasche", sagte Weber und schmunzelte.