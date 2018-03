Weinheim. (web) Weinheims gute Stube hat einen Dachschaden - zumindest einen kleinen. Sechs Feuerwehrkräfte hatten am Montagnachmittag auf den Parkplatz an der Ostseite der Halle ausrücken müssen. Oben an der Dachkonstruktion hatte sich ein Stück Dachpappe gelöst und drohte, auch Teile der Konstruktion darunter abzureißen.

Die Feuerwehrleute befestigten die Konstruktion und übergaben die Einsatzstelle daraufhin an Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma.