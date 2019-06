Von Marco Partner

Weinheim. Das Warten hat ein Ende. Zumindest ziemlich bald. Ab Samstag, 27. Juli, soll die RNV-Linie 5 wieder planmäßig rollen und sich das mühselige Umsteigen in den Schienenersatzverkehr erübrigt haben. Das gaben die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und die Stadt am Mittwoch bei einem Pressetermin bekannt. Mit den Arbeiten zum barrierefreien Ausbau und zur Verlegung des Haltepunktes "Hauptbahnhof Weinheim" sowie der Erneuerung der Gleise in der Mannheimer Straße liege man im Plan. Die vorgegebene Zeitschiene, die zehn Monaten Bauphase vorsieht, werde nicht überschritten.

Hintergrund In der Mannheimer Straße standen neben der Erneuerung der Gleise aus den 1980er-Jahren Kanal-, Straßen- und Leitungsverlegungen an. Die Linie 5 wird nicht mehr mit dem Autoverkehr rollen, sondern auf ein eigenes, mit einer Rasenfläche versehenes Gleisbett (Grüngleis) gehoben. mpt In der Mannheimer Straße standen neben der Erneuerung der Gleise aus den 1980er-Jahren Kanal-, Straßen- und Leitungsverlegungen an. Die Linie 5 wird nicht mehr mit dem Autoverkehr rollen, sondern auf ein eigenes, mit einer Rasenfläche versehenes Gleisbett (Grüngleis) gehoben. mpt

Ende eines 20 Jahre währenden Ausbauprojekts

Noch ist es ein beschwerlicher Gang. Weniger bei Sonnenschein, aber bei Regen. Vom Hauptbahnhof müssen Pendler den Weg bis zum "Alten OEG-Bahnhof" auf sich nehmen, auch rund um die sogenannte OEG-Brücke bilden sich mitunter lange Stauschlangen, zeigt sich der Auto-Verkehr stark eingeengt. Rot-weiße Absperrgitter, Rollbagger und Baulaster ziehen sich die Mannheimer Straße entlang. Die Linie 5 kommt einem hier nicht entgegen, dafür das rollende Pendant, der Ersatzbus.

Der neue Oberbürgermeister Manuel Just zeigt Verständnis dafür, dass viele Bürger - ob RNV-Nutzer oder Autofahrer - die Maßnahme nur zähneknirschend akzeptieren wollen. Die Alternative, eine Vollsperrung, hätte zwar ein "unbeeinträchtigtes, schnelleres Arbeiten", aber auch einen Verkehrskollaps bedeutet. "Die Brücke ist ein neuralgischer Punkt, um nicht zu sagen, die Achse und Hauptverkehrsader Weinheims", so der OB. Ein zentraler Verkehrsknoten, wo alles zusammenfließt - oder eben stockt. Und er warnt vor zu viel Euphorie: "Der mobile Individualverkehr wird nach der Fertigstellung der Gleise noch nicht ganz störungsfrei sein. Autofahrer und Gewerbetreibende brauchen noch einen langen Atem", betont Just. Bis die Straßensanierungen abgeschlossen sind, könnten noch drei bis vier Monate ins Land gehen.

Bahnnutzer aber dürfen sich Ende Juli über eine neue Tram-Haltestelle freuen, die näher an den Hauptbahnhof heranrückt. Mit barrierefreien Rampen und direkter Zuwegung zu den DB-Zügen. Auch Schienen und Schotter zwischen den Stationen Blumen- und Händelstraße werden aktuell noch rundum erneuert. Bereits von Montag an werde zudem die Begrünung des Gleisbetts beginnen. Dank der Rasenfläche soll die Linie 5 künftig auf leisen Sohlen durch Weinheim tingeln. Für RNV-Projektleiterin Doris Vogt endet damit ein Großprojekt.

Seit knapp 20 Jahren betreut sie den zweigleisigen Ausbau der früheren "OEG" an der Bergstraße, der noch Ende der 1990er-Jahre in Heidelberg begann. "Dadurch ist die Rundfahrt in zwei Richtungen möglich", betont sie. Nach der barrierefreien Gestaltung der Haltestellen in Dossenheim und Schriesheim bildet Weinheim nun den Schlusspunkt.