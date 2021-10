Weinheim. (keke) "Bei diesem Lied haben Papa und ich geheiratet", erklärte eine Mutter ihrer Tochter, warum ihr Nicolai Pfisterers Interpretation von John Legends Komposition "All of Me" so gut gefiel. Damit hatte die Musikschule Badische Bergstraße (MSBB) schon mal die ersten Punkte ihres eigenen Mottos erfüllt: "Hineinhören – Zuhören – Ausprobieren" hieß es unlängst beim "Tag der offenen Tür" im Hauptgebäude in der Weinheimer Weststadt. Bereits vor dem Eingang begrüßte Saxofonlehrer Pfisterer die kleinen und großen Besucher und verkürzte ihnen das Warten vor Registrierung, 3G-Kontrolle und Einchecken mit einem gekonnten Potpourri. Dabei weckte er auch Erinnerungen an Charlie Parkers Stück "Anthropology".

Im Inneren des Hauses drehte sich bereits das Instrumentenkarussell. Denn nicht nur Zuhören war angesagt; auch das Anfassen und Ausprobieren von Trompete, Gitarre oder Schlagzeug war erlaubt. Dazu gaben die Fachkräfte Tipps und zeigten erste Handgriffe an den Instrumenten. "Wir freuen uns alle, dass wir nach der Zeit des ungeliebten virtuellen Unterrichts wieder live loslegen können. Wenn zunächst auch nur in kleineren Gruppen", so Musikschulleiter Jürgen Osuchowski.

Das Tolle am Tag der offenen Tür sei es doch, dass die Kinder und Jugendlichen alle Instrumente, die sie interessieren, anschauen und ausprobieren können. "Was während des normalen Unterrichtsbetriebs nicht möglich ist", so der Musikschulleiter: "Wir sind auch in Zeiten von Corona breit aufgestellt."

Seit Kurzem existiert sogar ein zweites Streicherensemble für den Nachwuchs, weil die ehemals jungen Musiker der "Streicherbande" älter wurden und sich weiterentwickelt haben. Was sie bei ihren Auftritten im Foyer dann unter Beweis stellten. Und bei Osuchowski die Hoffnung nährten, "möglichst bald auch wieder über ein Orchester mit allen Instrumenten zu verfügen". Allerdings gelinge dies nicht von heute auf morgen.

Neue Lehrkräfte in Verbindung mit dem bewährten Fachpersonal sorgen trotzdem dafür, dass es keinen Stillstand gibt, sondern neue Ideen zum Tragen kommen. Pandemiebedingt habe die Arbeit mit den Ensembles und Bands in den zurückliegenden Monaten leiden müssen, verhehlte Osuchowski nicht. Auf diese Gruppen lege man besonderes Augenmerk. Im Fach Gesang decken mittlerweile gleich drei Lehrerinnen alle Sparten ab.

Rund 1900 Schüler erhalten derzeit an der Musikschule und ihren Dependancen Unterricht. Darunter auch Christian aus der Klavierklasse von Marina Rivkina. Der Zehnjährige gab im Foyer mit "Ragtime" von Scott Joplin optisch wie akustisch den "Entertainer". Rhythmische Trommelwirbel drangen aus den Räumen von Torsten Gellings und Monika-Luzie Weinmann, während nebenan Shiho Hamano den Umgang mit Oboe und Fagott demonstrierte. "Noch vor Eintritt in die Grundschule können Kinder mit dem Cello-Spiel anfangen", klärte Matthias Bantay diejenigen Eltern auf, die unsicher waren, ab wann ihre Sprösslinge auf diesem Instrument beginnen können: "Schon mit fünf Jahren können Kinder mit einem ,Achtel-Cello’ anfangen und sich dann im Laufe der folgenden Jahre in der Größe steigern."

Stark nachgefragt war das Angebot der "Musikalischen Früherziehung", wo Ulrike Klötzke-Demut und Alma Knapp für Fragen bereitstanden. Mit Liedern, Versen, Rhythmen und Klängen werde zunächst das Grundbedürfnis der Kinder zum Musizieren geweckt, so Knapp. Es folgten Bewegungsspiele, Tanz, Gesang und nicht zuletzt das Spiel mit Klanghölzern, Glöckchen und Rasseln. "Bereits im Alter von 18 Monaten können die Kinder mit Eltern oder Großeltern an den Mini-Mäuse-Kursen teilnehmen, so Klötzke-Demuth. Zu den Maxi-Mäusen zählen Kinder zwischen drei und vier Jahren. Der Musikschule gehe es darum, ihre Schüler von klein auf zu fördern, so Osuchowski: "Hier kann jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten die Musik zu einem Teil seines Lebens machen."

Info: Wer die Instrumente zu Hause erklärt bekommen möchte, kann auf der unter www.msbb.de vorbeischauen. Dort sind die Termine für die Elementargruppen aufgelistet, um beim Schuljahresbeginn am 1. November vielleicht noch dabei sein zu können.