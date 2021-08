Weinheim. (hö) Gerade ist der Suezkanalweg ein Nadelöhr, es kommt zu langen Rückstaus – trotz der Ferienzeit. Der Grund: Dort, wo das viel befahrene Sträßchen auf die B3 stößt, wurde versuchsweise eine Abbiegespur entfernt, damit die Autos nicht nebeneinanderstehen und sich gegenseitig die Sicht nehmen. Somit sollen Radler, die an der B3 in beide Richtungen fahren (und das auch ausdrücklich dürfen), für den Autofahrer besser zu sehen sein – und wären somit sicherer unterwegs. Die Testphase wurde im Frühjahr bei einer Verkehrsbesprechung beschlossen, an der neben der Rathausspitze und den Verwaltungsverkehrsexperten auch die Polizei und übergeordnete Verkehrsbehörden teilnahmen.

Der Grund für die Sperrung der rechten Abbiegespur sind eine Reihe von Unfällen mit Radfahrern, die auf dem Weg entlang der B3 Vorfahrt haben. In den letzten drei Jahren kam es dort zu fünf Zusammenstößen. Schwer verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Die Verkehrsbehörde und die Verkehrsplanung im Amt für Stadtentwicklung hatten sich die Stelle dennoch genauer angeschaut.

Eine Analyse der Unfälle ergab, dass es in den meisten Fällen Kollisionen mit Radfahrern gab, die aus südlicher Richtung kamen – also stadteinwärts fuhren.

Der Hauptgrund für diese Unfälle war, dass die Radfahrer von den Autofahrern schlecht gesehen und zu spät bemerkt werden. Das liegt vermutlich daran, dass für die Linksabbieger ein daneben stehendes Auto die Sicht auf den von Süden kommenden Radweg verdeckt.

Daher wird seit Mai, zunächst in einer Testphase, unterbunden, dass Autos bei der Ausfahrt aus dem Suezkanalweg nebeneinanderstehen, aber sie dürfen weiter in beide Richtungen abbiegen – was wiederum bei starkem Verkehr auf der B3 zu den Rückstaus führt.

Der Verkehrsversuch im Suezkanalweg soll für noch bis zum Oktober dauern; dann werden die Unfallzahlen erneut ausgewertet.