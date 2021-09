Von Julian Baum

Weinheim. Mit großem Applaus wurde er in die Reihen der Delegierten aufgenommen: Bastian Becker, der neue Geschäftsführer des Athletik Clubs (AC). Seit Juli aktiv, stellte er am vergangenen Mittwoch zur Delegiertenversammlung seinen ersten Geschäftsbericht vor. 96 Delegierte jubelten im Sportpark, denn das Krisenjahr 2020 ging glimpflich aus.

Der Geschäftsabschluss fiel mit 214.000 Euro positiv aus, die Einnahmen lagen bei rund 1,53 Millionen Euro, die Ausgaben bei rund 1,3 Millionen Euro. Die Einnahmen hätten sich zwar verringert – im Jahr 2019 waren es 1,65 Millionen Euro –, allerdings sei der AC während der Krise mit einer Mietminderung seinem Gaststättenwirt entgegengekommen. Bei den Ausgaben waren es eklatant geringere Personalkosten. Diese schlugen mit rund 933.000 Euro zu Buche (im Jahr 2019: 1,07 Millionen Euro). Das liege unter anderem an der Teilzeit, die für einige Angestellten angemeldet wurde, so Geschäftsführer Becker.

Gute Nachrichten gab es auch zum Umbau des Fitnessstudios: Der Sportbund bezuschusst das Vorhaben mit 105.000 Euro. Weitere Großinvestitionen seien im Geschäftsjahr 2021 nicht geplant, sagte Becker. Abwarten heiße die Devise, was der Herbst bringt und wie sich die Zahlen derjenigen entwickelten, die aufgrund einer Covid-Erkrankung in Kliniken eingeliefert werden müssen. Ein Problem blieben die Mitgliederzahlen: Jeweils im September waren es 8233 Mitglieder in 2019, im Jahr 2020 waren es 7565, im laufenden Jahr sind es derzeit 6308 Mitglieder. Der Anteil der passiven Mitglieder daran sank, von 1962 (2020) auf 1803 (2021).

Reiner Schmidtke hatte nur wenig zu beanstanden. Für ihn war es nach 40 Jahren die letzte Versammlung als Kassenprüfer, wofür Vorstandsvorsitzender Klaus Lerchl dankte. Auf seinem Weg zurück zum Platz begleiteten ihn stehende Ovationen. Professor Gerhard Fuchs, langjähriges Mitglied mit Wurzeln in der Boxabteilung, wurde einstimmig zum Nachfolger gewählt. Bei den 25-Jahres-Ehrungen holten sechs Mitglieder persönlich ihre Urkunden und die Gratulationen des Vorstands ab: Christoph Hay, Uwe Lochböhler, Sandra Pflästerer sowie Torsten Pressler, Angela Prestel und Roland Süß.

Die Goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft bekam Manfred Bock angepinnt, und Karl-Heinz Herr und Kurt Pflästerer waren mit 50 Jahren im Kreise der Ehrenmitglieder angekommen. Die Besonderheit sei, so Lerchl, dass Ehrenmitglieder keine Beiträge zahlen – ein Steilpass, den Pflästerer zu verwandeln wusste: "Nur darum hab ich’s solange ausgehalten."

Der kleine Ulk war bezeichnend für die heiter-harmonische Stimmung. Noch zur Vorstandswahl im Oktober 2020 hatten sich Gräben aufgetan zwischen denjenigen, die sich auf die Wurzeln des Vereins zurückbesinnen wollten, und denjenigen, die den Verein professionalisieren mochten.

Gelandet ist man in der Mitte, das zumindest deutete der Bericht Kathrin Heyds (Vorstand Jugend) über die Meilensteine der bisherigen Vorstandsarbeit an. "Was sich bewährt hat, gilt es zu stabilisieren und weiterzuentwickeln", ergänzte Lerchl. Auf "Gänsefüßchenweise" habe sich der AC in die richtige Richtung aufgemacht.