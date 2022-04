Von Philipp Weber

Weinheim. "Alle Millionäre wählen CDU-FDP. Alle übrigen Millionen Deutsche die SPD": So lautete einer der Slogans vor der Bundestagswahl 1949, als sich die Spitzenkandidaten Konrad Adenauer (CDU) und Kurt Schumacher (SPD) gegenüberstanden. Die Millionen wählten anders: Adenauer gewann knapp. Weinheim hat den Dauerrivalen aus der frühen "Bonner Republik" je eine Straße in der Weststadt gewidmet. Dazwischen liegt ein Gebiet, auf dem sich soziale Einrichtungen und Freiflächen befinden. Dazu zählen die Kindertagesstätte Kuhweid und das Mehrgenerationenhaus (MGH).

Beide sollen neu gebaut werden, ebenso wie neue Wohnungen. Doch anders als 1949 spielten die Sprecher von CDU und SPD am Mittwoch im technischen Ausschuss zusammen. Da auch die GAL und Teile der Freien Wähler die Ideen der Verwaltung kritisierten, kam es zur Kontroverse – die mit einer Abstimmungsniederlage für Oberbürgermeister Manuel Just endete.

Seit Sommer 2021 ist die 120 Kinder zählende Kita Kuhweid nicht mehr an der Adenauer-Straße. Das 1972 erbaute Gebäude hat Setzrisse, eine Sanierung wäre unwirtschaftlich. Kinder und Erzieherinnen sind in Containern untergekommen, die auf dem Hof der früheren Albert-Schweitzer-Schule stehen. Auch das MGH muss bald mit einer Interimslösung zurechtkommen. Das 1978 an die Kita angedockte Gebäude ist ebenfalls abrissreif. Beim Neubau sollen die beiden Einrichtungen in ein Gebäude kommen, das zwei bis drei Stockwerke zählt. Damit würden Kita und MGH – trotz besserer Rahmenbedingungen – weniger Grundfläche beanspruchen als in den heutigen "Flachbauten". Damit ist die Vorgeschichte aber noch nicht zu Ende: GAL und CDU hatten im Verlauf der Haushaltsberatungen Ende Januar durchgesetzt, dass die Stadt für die Planungen statt der ursprünglich angedachten 400.000 Euro eine halbe Million Euro in die Hand nimmt. Sie verlangten, dass die Gelegenheit genutzt wird, um zusätzliche Wohnungen zu planen und zu schaffen.

Nun ging es an den Grundsatzbeschluss, den der Ausschuss am Mittwoch vorzuberaten hatte. Die Stadtverwaltung schlug vor, die Aspekte "Kita/MGH" und "Nachverdichtung/Wohnungen" jeweils zu berücksichtigen, aber zu entkoppeln. Ihrer Vorlage zufolge sollte die Stadt den grob geschätzt 10,5 Millionen Euro teuren Bau für Kita und MGH bis 2024 errichten. Dann könnten die Kinder in ihr Umfeld zurückkehren, die Container müssten nicht länger angemietet werden – und der Standort "Schweitzer-Schule" wäre frei.

Neue Wohnungen sah die Verwaltung weniger in dem näher an der Adenauer-Straße gelegenen Bereich von Kita und MGH, sondern eher im Nordwesten des betroffenen Gevierts, sprich: an der Schumacher-Straße. Hier könne man sich um die fünf Gebäude à vier Stockwerke (plus Staffelgeschoss) vorstellen, hieß es in der Vorlage. Die Freiflächen von Kita und MGH ließen sich dennoch erhalten. Die Vorlage enthielt noch weitere Überlegungen, etwa eine Vergabe der Baugrundstücke in Erbbaurecht oder eine Ansiedlung alternativer Wohnformen. Hier könne man sich Zeit nehmen, auch für die Bürgerbeteiligung.

Die Alternativen kamen dagegen eher stichpunktartig daher: Sowohl einer anderen Anordnung der Gebäude als auch Wohnungen in etwaigen Geschossen über MGH und Kita erteilte die Verwaltung eine Absage. Die Erarbeitung eines neuen Raumkonzepts brauche zu viel Zeit, ein höheres Gebäude müsse aufwendiger gegründet werden. Zumal in einem Multifunktionsbau die Eigentumsverhältnisse unklar und das Wohnen wenig angenehm wären. "Ich würde nicht einziehen wollen", so Just.

Die Redner von GAL, SPD und CDU sahen das anders. Man habe mehr Geld bewilligt, um ein Multifunktionshaus an der Adenauer-Straße prüfen zu lassen. "Wir haben schon viele Vorlagen bekommen, die gut waren – die hier war es nicht", so CDU-Sprecher Heiko Fändrich. Schon bei der Vorbereitung der Sitzung hatten die Fraktionsvorstände Alarm geschlagen. Just reagierte mit einem Schreiben, das die Stadträte jedoch erst drei Stunden vor der Sitzung erhielten. Nach einem Disput über Zeitdruck und Arbeitsbelastung sprach Daniel Schwöbel (SPD): Die Verwaltung habe ihre Prüfaufträge schon in den Haushaltsberatungen bekommen; die Chance auf eine kräftige Nachverdichtung komme so nie wieder.

Mit den angedachten Wohnbauten im Bereich der Schuhmacher-Straße taten sich die Fraktionen weniger schwer. Wenngleich die CDU keine Erbpacht-Vergabe sah, da man die Erlöse aus Grundstücksverkäufen brauche, um den Neubau des MGH gegenzufinanzieren. Dieser ist – anders als die Kita – keine Pflichtaufgabe. Die SPD fragte, ob nicht auch bei Neubauten in dieser Umgebung Setzrisse drohen, was Bürgermeister Torsten Fetzner unter Verweis auf sicherere Gründungsmethoden verneinte. Es gab indes nicht nur Kritik. Linke, FDP und einige Freie Wähler beobachteten das "Scherbengericht" (FDP-Rat Wolfgang Wetzel) mit Skepsis. Bildungsamtsleiterin Carmen Harmand unterstrich, dass Berufsanfänger eher keine Kita in Containern auswählen.

Just stellte den Vorschlag der Verwaltung zur Abstimmung, nicht zuletzt wegen des Kita-Personals. Bei fehlender Zustimmung solle externer Sachverstand einbezogen werden, um Alternativen zu prüfen. Das dauere dann wohl bis ins zweite Halbjahr, sagte er auf Nachfrage von Matthias Meder (GAL).

Der Antrag der Verwaltung über den Neubau von Kita und MGH scheiterte bei sieben Ja- zu acht Nein-Stimmen (drei Enthaltungen). Der Antrag über die Wohnbauten schaffte die Mehrheit. Doch für Just war es entschieden: Der Grundsatzbeschluss verschwindet von der Tagesordnung der Ratssitzung am Mittwoch, 13. April. Alternativen werden geprüft.