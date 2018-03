Weinheim. (web) Feuerwehrkräfte sind am Freitagabend um 19.25 Uhr in die Karlsberg-Passage geeilt. Im Bereich des früheren „Tengelmann“-Supermarkts hatte eine Dehnfuge Feuer gefangen. Der Rauch zog in eine Gastronomie, sodass das Feuer bemerkt wurde.

Ursache waren wohl Handwerksarbeiten, bei denen eine Flex zum Einsatz kam. Die Feuerwehr rückte laut Sprecher Ralf Mittelbach mit 16 Kräften an – und hatte mit Falschparkern sowie einem defekten Hydranten zu kämpfen. Den Brand bekamen die Wehrleute mit einem Nebellöschsystem in den Griff. Der Einsatz endete um 21 Uhr. Ein Sicherheitsdienst übernahm die Brandwache.