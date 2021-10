Menschen treffen sich zum Fastenbrechen in den Räumen der Mevlana-Moschee. Der bekannteste Zusammenschluss Türkei-Stämmiger in der Stadt ist der Moscheeverein. Foto: Kreutzer

Weinheim. Heute ist das Bild ganz selbstverständlich: Die Moschee in der Nordstadt fängt den Blick ein, Läden gehören Türkei-stämmigen Besitzern, in Schulen werden türkische Vor- und Nachnamen verzeichnet. Mancher hat – vielleicht schon seit Jahren – Deutsch-Türken im Freundeskreis. All das wäre vermutlich nie passiert, hätte die Politik in den sechziger Jahren nicht das sogenannte Anwerbeabkommen mit der Türkei ausgehandelt.

Der klammen Nachkriegszeit folgte der Wirtschaftsaufschwung, die Schließung der Grenze zwischen BRD und DDR beendete den Zuzug von Arbeitskräften aus dem anderen Teil Deutschlands. So erzählen es die Geschichtsbücher. Die Folge war, dass Vereinbarungen mit verschiedenen Ländern getroffen wurden. Das Ziel: Arbeitserlaubnisse für Menschen, die nicht aus Deutschland stammen. Weinheim bekam von der Vereinbarung mit der Türkei 1961 jedoch wenig mit. 1960 zählte das Weinheimer Adressbuch nur zwei Menschen aus der Türkei, zwei Jahre später waren es 20. Erst ab den siebziger Jahren nahmen die bis dato eher allmählich steigenden Zahlen stark zu. Was die Zahlen betrifft, waren Arbeiter aus der Türkei denen aus Spanien weit unterlegen: Zwischen 1960 und 1970 waren es im Schnitt gut 1500 Spanier. Heute machen jedoch türkische Personen den größten Teil "ausländischer" Mitbürger in der Stadt aus.

"Ausländer". Was die Amtsstatistiken beschreiben, wurde Ende der achtziger Jahre zum "verbum non grata". Das geht zumindest aus einer prämierten Schülerarbeit hervor, die im Stadtarchiv liegt. Zwei türkische Schülerinnen und zwei deutsche Schüler beschäftigten sich mit der Lage der türkischen "Gastarbeiter" in der Stadt. In einer Umfrage hielten sie fest, dass bereits 1989 die Nuance zwischen "Gastarbeiter" und "Ausländer" ein unterschiedliches Erleben der Zuwanderer prägte: Der willkommene Aufbauhelfer versus den abgelehnten Fremden. Als Gründe für die Zuwanderung gaben die Befragten an, dass sie sich ein Haus in ihrer Heimat kaufen oder ihre Familien unterstützen wollten. Zu den Bedingungen, die die Arbeiter in den florierenden Fabriken in der Stadt vorgefunden hatten, gab es indes nicht viel. Die jungen Forscher vermuteten zwei Gründe dahinter: Die Angst, dass Kritik Arbeits­stellen in Gefahr bringe; und dass sich die meist männlichen Arbeiter als Ernährer der Familie verstanden und damit ihr Ehrgefühl verbanden.

So zeichnet sich ein Bild, das noch mit dem "Gastarbeiter" konform geht. Die Wirklichkeit zeigte aber auch, dass mit den "Gastarbeitern" viele Familienmitglieder in die Stadt zogen. Der Anwerbestopp, den die Regierung unter Bundeskanzler Willy Brandt verhängte, entfaltete in Weinheim wenig Wirkung. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt war heikel, günstige Objekte gab es damals vor allem in der Nord- und der Altstadt. Im Norden war man nah an den Firmen Freudenberg oder 3Glocken.

Mit der Ankunft kamen aber auch Herausforderungen auf die Menschen und die Stadt zu. Nachdem sich gezeigt hatte, dass viele Familien nicht nach dem "Rotationsprinzip" die Stadt wieder verließen, sondern sich ein Leben aufbauten, war der Anlass zur Verständigung der Kulturen gegeben. Der Begriff Integration wechselte von einem Leben nebeneinander und auf Zeit hin zu einer Aufnahme in die Stadtgesellschaft. Die Volkshochschule bot in den siebziger Jahren Deutschkurse an, da ja Sprache der Schlüssel zur Integration ist.

In späteren Generationen stellte sich die Frage, wie mit den Kindern und Frauen der Wirtschaftszuwanderer umzugehen sei. Wie finden sie sich zurecht? Wo gehen sie zur Schule? Wie kommt Kontakt zu den "Städtern" zustande? Es formierte sich ein Koordinierungskreis, der sich mit diesen Fragen beschäftigte.

Gleichzeitig entwickelten sich Vereine: Ohne religiöse Anbindung fungieren etwa der Türkische Arbeiterverein oder der Türkische Elternverein. Letzterer stellt zum Beispiel Verbindungen zu Schulen her, berät zu Mehrsprachigkeit oder Erziehung und übernimmt Aufgaben, die mit psychologischer Betreuung oder sozialer Beratung vergleichbar sind. Auch die Kultur steht auf dem Programm, die Folklore- oder Saz-Gruppen sind bis heute bei internationalen Festen der Stadt dabei. Die größte und bekannteste Vereinigung ist wohl der Moscheeverein, der mit dem angegliederten Kulturzentrum einen hohen Stellenwert einnimmt. Er fördert den kulturellen Austausch und den islamischen Religionsdienst. Darüber hinaus ist er Treffpunkt für Sport und Gemeinschaft.