Weinheim. (web) Das muss man sich mal vorstellen: Mitten im Wald kommt ein Kleinwagen voller junger Leute vom Weg ab, das Auto überschlägt sich, Insassen tragen Verletzungen davon, ein groß angelegter Rettungseinsatz beginnt. Doch anstatt den Kräften sofort umfassende Informationen an die Hand zu geben, erweisen sich die "Freunde" der Verunfallten als wenig kooperativ. Gibt’s nicht? In Weinheim offenbar doch.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind in der Nacht auf Sonntag in ein Waldgebiet oberhalb des Vogesenwegs ausgerückt. Ihnen war gemeldet worden, dass sich ein Auto überschlagen hätte und abgestürzt sei. Die Feuerwehrkräfte nahmen ein für unwegsames Gelände konstruiertes Fahrzeug, organisierten einen Lotsendienst für den Notarzt - und rückten zur Einsatzstelle aus.

Die professionellen Retter fanden an der sogenannten "Rentnereiche" eine größere Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener vor. Ebenso einen Verletzten, der bereits von Ersthelfern versorgt worden war - und dann vom Rettungsdienst übernommen wurde. Unter ärztlicher Aufsicht und Mithilfe eines Kleineinsatzfahrzeugs kam er in den Vogesenweg. Dort wartete der Rettungswagen. Parallel dazu rückte das Spezialfahrzeug der Feuerwehr tiefer in den Wald vor, um den Unfallwagen und weitere Verletzte zu finden. Über Nächstenbach wurde noch mal ein kleines, wendiges Rettungstunnelfahrzeug in Richtung "Rentnereiche" geschickt.

"Da die Gruppe wenig kooperativ war, blieb lange unklar, was für ein Fahrzeug gesucht wurde und um wie viele Verletzte es sich handelte", heißt es im Einsatz-Bericht der Feuerwehr. Nachdem die Kräfte auf einem Waldweg Trümmer eines Autos entdeckt hatten, fanden sie schließlich auch den 18-jährigen Fahrer des Unfallwagens am Wegesrand. Auch bei ihm sah zuerst der Notarzt nach dem Rechten, ehe ihn die Feuerwehrleute zum Rettungswagen brachten.

Doch auch der Fahrer habe nicht genau gewusst, wo das Auto ist, schreibt die Feuerwehr. Inzwischen fand die Polizei weitere Fahrzeuginsassen, die ebenfalls zuerst vom Notarzt gecheckt und dann zum Rettungswagen gebracht wurden. Laut Polizei war der Fiat-Fahrer mit drei Bekannten einen Waldweg hinauf gefahren. Vermutlich zu schnell. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich daraufhin mehrere Male überschlagen haben soll. Ein ebenfalls 18-jähriger Insasse habe schwerere Verletzungen erlitten, heißt es im Polizeibericht. Er wurde stationär in eine Klinik aufgenommen. Die drei anderen konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Alkohol- oder Drogenbeeinflussung lag laut Polizei nicht vor. Eine Stunde nach der Alarmierung entdeckten die Kräfte das Auto "auch ohne unterstützende Hinweise" etwa 250 Meter neben einem Waldweg. Nachdem sicher feststand, dass keine weiteren Menschen darin waren, rückte die Feuerwehr ab. Die Polizei ließ das zerstörte Auto bergen.

Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach macht aus seinem Ärger keinen Hehl: "Nicht nur für die ehrenamtlichen Kräfte wäre es wichtig gewesen, schnell an die benötigten Infos zu kommen. Im Interesse der Unfallbeteiligten ist eine schnelle Auskunft zwingend erforderlich."

Info: Hinweise nimm die Polizei unter 06201/10030 oder per Mail an weinheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.