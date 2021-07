Weinheim. (cis) Mit dem Internationalen Frauentag am 8. März hatte der Rhein-Neckar-Kreis sein Beratungsangebot für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, erweitert. "Man kann das als Meilenstein sehen", sagt Hansjörg Rapp, Leiter des Diakonischen Werks in Weinheim. Bei dem Verband ist das Beratungsangebot verankert, zentrale Anlaufstelle ist allerdings Sinsheim. Doch die Beratungen können auch beim Diakonischen Werk vor Ort stattfinden, etwa in Weinheim.

Hier hat die Diakonie kürzlich einen Infostand aufgebaut. Das Team informiert über Lida, die neue Frauen-Fach-Beratungs- und Interventionsstelle, die kreisweit arbeitet. Benannt ist sie nach Frauenrechtlerin Lida Heymann. "Eine Pionierin", sagt Elena Seipel. Sie ist eine von fünf Beraterinnen, die Frauen unterstützen. "Wichtig ist uns das niederschwellige Angebot", erklärt sie. Daher auch die Angebote vor Ort. Man will es Frauen in ihrer schwierigen Situation so leicht wie möglich machen. Dazu gehört auch das proaktive Angebot, auf Frauen zuzugehen, etwa nach einem Polizeieinsatz. Natürlich nur, wenn die Frau mit der Übermittlung ihrer Kontaktdaten einverstanden ist. Auf diese Weise wird die Hemmschwelle gesenkt, die Scham umgangen.

Die bisherige Resonanz zeigt laut Seipel, dass es funktioniert: "Wir haben viel zu tun. Das zeigt uns, dass es Bedarf gibt", resümiert sie die ersten knapp drei Monate. Sie weiß auch: Kein Fall ist wie der andere. Manchmal gehe es darum, mit der Frau Lösungen zu suchen, wie sie sich und womöglich involvierte Kinder in gewaltsamen Situationen schützen kann. Und manchmal begleitet man sie durch den Prozess, der auf den Weg hinaus aus dem Umfeld der Gewalt führt. Dann braucht es einen geschützten Raum. Den bieten Schutzwohnungen. Hier greifen die Angebote von Diakonie und Deutschem Roten Kreuz (DRK) ineinander.

"Das Diakonische Werk übernimmt Beratung und Prävention, wir sind für den Bereich Wohnen zuständig", erklärt Sarah Emmerich, Koordinatorin für Frauen und Familie beim DRK-Kreisverband Mannheim. Hier begleitet und unterstützt man Frauen auf dem Weg in ein eigenständiges Leben ohne Gewalt, sucht für Kinder Plätze in Betreuungseinrichtungen, leistet Hilfestellung bei Behördengängen. Bis jetzt konnte das DRK eine Schutzwohnung einrichten, weitere seien in der Umsetzung. Passenden Wohnraum zu finden sei schwierig, sagt Emmerich. Sie meint damit nicht nur polizeiliche Vorgaben und örtliche Gegebenheiten, sondern auch die Finanzen. Die vorgesehenen Tagessätze richten sich nach dem Mietpreisspiegel, reale Mieten tun das nicht. Doch auch hier gilt: Bedarf ist da. Planmäßig soll im Rhein-Neckar-Kreis daher ein Platz pro 10.000 Einwohner entstehen. Das wären fast 550 Plätze: "Schutzwohnungen sind da nur ein erster Schritt." Ziel des DRK bleibt die Einrichtung des ersten Schutz-Hauses für Frauen und Kinder im Kreis. Doch auch hier hapert es an den Finanzen.

Der politische Entschluss zur Einrichtung eines Frauenhauses fiel 2020. Doch der Kreis stellt dem Projekt keine Mittel zur Verfügung. Bei der Bewerbung um eine Bundesinvestitionsförderung wurde der DRK-Kreisverband Mannheim in der Endrunde von einem anderen Kreis ausgestochen. Auch der war ein "weißer Fleck" auf der Landkarte der Frauenhäuser – hatte aber lokale Fördermittel im Rücken.

Für Christiane Springer, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Mannheim, eine verständliche Entscheidung, die es aber nicht leichter macht. Sie geht von 500.000 Euro Kosten für das Frauenhaus aus, 50 Prozent würden wohl durch eine Landesförderung gedeckt. "Herausfordernd" nennt sie die Restfinanzierung. Sie setzt neben eigenen Mitteln auf Spenden. Positiv stimmt die gute Zusammenarbeit der beiden Verbände wie auch die mit anderen Institutionen. Mit Blick auf die kurze Zeitspanne hätten Diakonie und DRK viel erreicht. Und auch der erste Runde Tisch hat stattgefunden. Etwa 40 Teilnehmende kamen, darunter Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft. "Ein Wollen ist auf allen Seiten spürbar", fasst Emmerich zusammen. Wollen ist aber nur der eine Teil – ohne Finanzmittel geht es nicht.