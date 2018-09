Weinheim. (keke) Böse Überraschung für den Besitzer eines VW-Busses: Der Bus mit Baujahr 1988 ist in der Zeit zwischen Heiligabend, 24. Dezember, und dem Neujahrstag, 1. Januar, aus der Lützelsachsener Sommergasse verschwunden. Das Fahrzeug war auf einem privaten Parkplatz abgestellt. Der Besitzer bemerkte am Neujahrstag, dass sein Bus fort war. Der Bus hat die Farben Rot und Weiß. Das amtliche Kennzeichen lautet: HD - US 246. Zeugen, die Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 1 74 44 44 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.