Sechs Themenfelder waren für die Veranstaltung zum Integrationskonzept am Dienstag in der Stadthalle vorbereitet worden. Mit Workshops im April geht es weiter. Foto: Dorn

Weinheim. (stek) Die Auftaktveranstaltung in der Stadthalle für das vom Gemeinderat gewünschte kommunale Integrationskonzept darf angesichts des vollen Hauses als Erfolg gelten: Das Erarbeiten des Konzeptes, so Integrationsbeauftragte Ulrike Herrmann, "steht und fällt mit der Beteiligung aller". Integration fordere alle - und daraus folge, dass "wir uns alle ändern müssen".

Für sie und nicht wenige der Besucher ist Gesellschaft nichts Statisches. Kultur, Normen, Sitten oder ganz allgemein die Vorstellungen über das Zusammenleben müssten immer wieder neu ausgehandelt werden. Dies sei ein ständiger Prozess zwischen sämtlichen Teilen der Gesellschaft. Das Buch "Politik der Würde" des israelischen Politphilosophen Avishai Margalit beschreibt das wichtigste Ziel Herrmanns recht gut. Eine anständige Gesellschaft bringe jedem Menschen gegenüber ein Mindestmaß an Achtung zum Ausdruck. Nichts anderes fordere auch der erste Artikel des Grundgesetzes. Genau dieser Rahmen einer "anständigen Gesellschaft" soll nun durch das Integrationskonzept mit Substanz gefüllt werden.

Vorbereitet waren in der Stadthalle mit "Freizeit", "Jugend", "Weinheimer Bildungskette", "Wohnen", "Interkulturelle Verständigung" sowie "Beschäftigung und Soziales" sechs Themenfelder, anhand derer das Zusammenleben gestärkt werden soll. "Was müssen wir tun, um ein echtes Miteinander zu fördern?" ist für Herrmann die große Frage. Dabei habe dieses Miteinander in der Zweiburgenstadt geografisch gesehen durchaus beachtliche Ausmaße. In Weinheim leben Menschen aus 120 Nationen. Insgesamt, so Herrmann, wohnen hier 6937 Ausländer. Aus Europa sind es 3539, aus Asien 2883, aus Afrika 247, aus Amerika 196, aus Australien/Neuseeland 18, und 54 Menschen gelten als staatenlos.

Eindrücklich zeigte sich dieses geografische Ausmaß mit sieben Weinheimern, die erklärten, wie sie sich die Stadt im Jahr 2025 vorstellten. Geeint zeigten sich Akike Pfisterer, Eduardas Henrikas Voroneckas, Mustafa Nacakyedigi, Dennis Bickel, Maristella de Angelo, Siegfried Gross sowie die achtjährige Paris Osaro im Anspruch eines friedlichen und bunten Weinheims.

Von großer Bedeutung war für sie neben Bildung, beruflichen Perspektiven und Barrierefreiheit vor allem bezahlbarer Wohnraum. Ein Punkt, der weit über den Komplex Geflüchtete hinausgeht. Es war beim Themenfeld "Wohnen" der wohl wichtigste Aspekt, den die Bürger immer wieder ansprachen.

Maria Wolf vom Amt für Soziales, Jugend und Familie erklärte, dass die Stadt hier auf dem Weg sei. Weinheim verfüge über 338 Wohnungen mit einem Quadratmeterpreis von sechs Euro. Dabei räumte sie ein, dass das nicht genug Wohnungen seien. "Die Warteliste umfasst 700 Menschen." Hinzu kämen demnächst einige Sozialwohnungen im Neubaugebiet Allmendäcker. 20 Prozent der Wohnungen hier müssten preisreduziert angeboten werden, zehn Prozent davon gar für sechs Euro pro Quadratmeter.

Weitere wichtige Themenfelder, die in den Workshops im April vertieft werden sollen, drehten sich um Hilfe für Kinder und Eltern auf dem Bildungsweg, Unterstützung beim Eingang ins Berufsleben, intensivere Deutschlernangebote, attraktive Freizeitangebote und offensives Ansprechen. Im Endeffekt, so der städtische Pressesprecher Roland Kern, gehe es um Brücken und Räume, auf und in denen sich Menschen begegnen und ein Austausch einsetzen könne. Das stieß an diesem Abend auf viel Zustimmung.

"Die Veranstaltung war ein Erfolg", betonte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner. "Jetzt geht es aber darum, was draus zu machen", ergänzte Hanne Gartner. Die Workshops im April seien für das Integrationskonzept wichtig. Angesichts der Anmeldezahlen dürften sie ergiebig sein. Im November soll dem Gemeinderat das Konzept überreicht werden.