Von Philipp Weber

Weinheim. Unten silbern, oben rot, in der Mitte das Firmenlabel in Orange: Das Gebäude der Beltz-Verlagsgruppe in der Werderstraße kennen viele. Diesen Sommer wird es abgerissen und bis 2024 durch einen Neubau ersetzt. Das teilte das Familienunternehmen am Freitag mit. Für die Übergangszeit werden zwei Immobilien in der Nachbarschaft genutzt: Ein Teil der Belegschaft arbeitet erst mal weiter im Nachbarhaus an der Ecke zur Bahnhofstraße, das der Verlag ohnehin angemietet hat. Hier finden Besucher dann die Rezeption. Der andere Teil der Mitarbeitenden bekommt ein Stockwerk in "Bau 2" des Drei-Glocken-Quartiers, wo heute schon unter anderem Ärzte und Krankenversicherungen sind.

Hintergrund Weinheim. Der Neubau der Beltz-Verlagsgruppe in Weinheim soll den schrittweisen Übergang von der sechsten auf die siebte Führungsgeneration des Familienunternehmens prägen. > Das Verlagsgebäude [+] Lesen Sie mehr Weinheim. Der Neubau der Beltz-Verlagsgruppe in Weinheim soll den schrittweisen Übergang von der sechsten auf die siebte Führungsgeneration des Familienunternehmens prägen. > Das Verlagsgebäude war ursprünglich eine Baustoffhandlung. Beltz kaufte es nach dem Zweiten Weltkrieg, weil dem ursprünglich mitteldeutschen Unternehmen in der entstehenden DDR die Enteignung drohte. Über einen Kontakt zu dem ebenfalls nach Weinheim abgewanderten Verlag Chemie (heute: Wiley) kam Beltz aus Thüringen hierher. Das Haus wurde mehrfach umgebaut und erweitert. > Die Verlagsgruppe Beltz hat ihre Schwerpunkte im Bereich Kinder- und Jugendbuch sowie in Sach- und Fachprogrammen aus Pädagogik, Aus- und Weiterbildung, Sozialarbeit, Lebenshilfe und Psychologie. Dachgesellschaft ist die Beltz Rübelmann Holding. Etwa 120 Mitarbeitende erreichten 2021 einen Umsatz von 38 Millionen Euro. RNZ

[-] Weniger anzeigen

Wie viel Geld genau in das neue Gebäude fließt, konnte ein Pressesprecher des Verlags nicht sagen. Die Finanzierung sei gesichert, die Höhe der Kosten stehe aber noch nicht final fest, was auch am angespannten Markt für Baustoffe liege. Die Verlagsholding verbindet mit dem neuen Gebäude auch eine Neuordnung des derzeit einigermaßen verschachtelten Areals an der Werderstraße, von wo aus das rund 120 Mitarbeitende zählende Unternehmen gelenkt wird. Nachdem man sich das gesamte Ensemble gesichert hatte, spielte man zunächst mit dem Gedanken, das rote Beltz-Haus mit einem Anbau zu versehen. Diese Idee sei aber verworfen worden, weil es keine Möglichkeit gab, "anzudocken".

Das alte Gebäude wird abgerissen, die Mitarbeiter sind dann im Drei-Glocken-Quartier. Foto: Kreutzer

Ein Neubau biete darüber hinaus die Chance, mit aktuellen energetischen Standards zu arbeiten – und eine 30 bis 40 Stellplätze zählende Tiefgarage einzuplanen, teilt die Verlagsgruppe mit. Es soll Lademöglichkeiten für E-Autos und E-Fahrräder geben, außerdem einen Fahrradparkplatz, eine Regenwasserzisterne und begrünte Dachflächen. Hinzu kommen Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe, Vollwärmeschutz und betonsparende Hohlkörperdecken.

Mit vier Stockwerken wird das neue Verlagshaus um einen Stock höher als der Bestand. Es soll eine Frontseite und zwei Schenkel aufweisen, sodass die Gebäude einen Innenhof umschließen. Hinzu kommt ein Anbau mit Dachterrasse für Konferenzen. Kurz: Das Verlagsgebäude wird einen modernen und vor allem repräsentativen Charakter erhalten.

Das Management des Drei-Glocken-Quartiers bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass die Mitarbeiter der Beltz-Gruppe kommen. Die Schlüsselübergabe sei schon kommende Woche geplant. Für die temporäre Verlagsbesetzung halte man zwei Büroflächen auf einem Stockwerk vor, grob geschätzt gehe es um 600 bis 800 Quadratmeter, so ein Mitarbeiter der Quartiersverwaltung.

Auch die Stadt Weinheim weiß Bescheid: Der Verlag dankt in einer Pressemitteilung explizit für die zielführende Zusammenarbeit. Für das politische Weinheim ist das Bauvorhaben eine gute Nachricht. Bekennt sich das Familienunternehmen damit doch zu seinem Standort. "Das ist eine große Investition in die Zukunft der Verlagsgruppe. Gleichzeitig wird die Gegend um den Bahnhof durch ein modernes und klar strukturiertes Gebäude aufgewertet. Wir freuen uns, dass wir im 182. Jahr des Bestehens der Unternehmensgruppe Beltz einen weiteren Schritt in Richtung Modernisierung gehen können", sagt Geschäftsführerin Marianne Rübelmann.