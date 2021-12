Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. "Backe, backe Brot" – und das in einem öffentlichen Backhaus. So könnte es in Abwandlung des alten Kinderreims "Backe, backe Kuchen" schon bald in Lützelsachsen heißen. Jedenfalls dann, wenn der Teig, sprich die Idee von Klaus Schnepf und Markus Hochbaum aufgehen sollte. Dörfliche Backhäuser, die den Einwohnern zur Verfügung standen, habe es bis Ende des 19. Jahrhunderts gegeben, wissen die beiden Initiatoren: "Damit sparten sich die Bürger den Gang zum weit entfernten Bäcker und förderten zugleich den sozialen Zusammenhalt." Denn beim gemeinsamen Backen tauschte man sich aus.

"Brotbacken ist im Zuge bewusster Ernährung wieder im Kommen", beschrieb Schnepf im Verlauf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstag seine Initiative. Ein anderer, wohl noch wichtigerer Grund für die Existenz von Backhäusern in Dörfern war, dass von den Backöfen in einzelnen Haushalten eine hohe Feuergefahr ausging. Deshalb fanden sich damals in der Regel die weiblichen Dorfbewohner mit dem fertig aufgegangenen und in Form gekneteten Teig beim Backhaus ein.

Keramik-Ofen kann enorm viel Wärme speichern

Mit der Zeit rückte dies in den Hintergrund. Die Backhäuser schlossen. "Woran sozusagen auch das Aufkommen der ersten Bäckereien schuld war", so Ortsvorsteherin Doris Falter. In jüngster Zeit aber sei eine Renaissance der Backhäuser zu beobachten. Wie eventuell bald auch in Lützelsachsen, "mit dem Ziel, die Tradition aufleben zu lassen".

Mehrere Gespräche der Ortsverwaltung mit dem Technischen Bürgermeister Torsten Fetzner, den beiden Ideengebern sowie dem hinzugezogenen Architekten Michael Metz brachten die Sache voran. Das Backhaus in Unter-Absteinach war bereits Ziel einer Informationsfahrt. Ehe jedoch weitere Schritte folgen, stand erst einmal eine Debatte im Ortschaftsrat auf der Tagesordnung. Zu klären galt es in diesem Zusammenhang den Standort eines etwaigen Backhauses, die dazu erforderliche Infrastruktur sowie das Hinzuziehen eines Ofenbauers. Und, so Falter weiter: "Weil das Backhaus für die gesamte Weinheimer Bevölkerung zugänglich sein soll, müsste ein Verein gegründet oder herangezogen werden, dessen Bezeichnung keinen örtlichen Bezug aufweist." Architekt Metz, Vorsitzender des 15 Mitglieder zählenden Vereins "Stadtverschönerung Weinheim", hatte in die Sitzung bereits einen "weit durchdachten Entwurf" mitgebracht. Viele Weinheimer kennen den Verein bereits, weil er die Voliere im Weinheimer Schlosspark initiiert hatte. Künftiger Standort des Backhauses soll die unmittelbare Nachbarschaft der Winzerhalle sein. Hier wäre Platz, um das Umfeld zu gestalten und über das Backen hinausgehende Aktivitäten zu ermöglichen.

Das Backhaus mit Ofen und Küchenzeile würde den Kern des Ambiente bilden. Unter dem über eine Leiter zu erreichenden Dach könnten Gerätschaften und Stühle untergebracht werden. "Größtes, aber lösbares Problem": Es fehlt an einem Wasseranschluss, der von der Winzerhalle kommen müsste. Erstellt werden soll der Bau aus historischen Materialien. Die Wand soll aus Bruchsteinen gemauert, die Dacheindeckung mit "möglichst gebrauchten" Biberschwanzziegeln erfolgen, und das Vordach eine Holzkonstruktion aufweisen. Finanziert würde das Ganze über steuerlich absetzbare Spenden und den Verein, der auch als Bauherr fungiert.

Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, soll der Bau per Eigenleistung und unter Einbeziehung der Bürger erfolgen. Man habe bereits Kontakte zur Bäckereifachschule geknüpft, so Bürgermeister Fetzner – und dort offene Türen eingerannt. Auf jeden Fall solle das Vorhaben zu einem "Highlight für Lützelsachsen" werden und den Dorfmittelpunkt attraktiver gestalten. Noch befinde sich das Vorhaben in der "Diskussionsphase", so Schnepf. Das Ganze sei nicht als städtischer Service für die Bevölkerung zu verstehen, sondern als Vereinsangebot an engagierte Menschen, als "Ort der Begegnung". Neben dem Angebot von Arbeitsgemeinschaften für Schulklassen ist angedacht, einen orientalischen "Tandoori"-Ton- oder Keramikofen zu erstellen.

In dem mit Holz geheizten Backofen wird die enorme Wärmespeicherkraft von Keramik ausgenutzt, mit deren Hilfe neben (Fladen-)Brot auch Pizza und Flammkuchen gebacken werden kann. Durch die geringe Luftzirkulation bleibt selbst Fleisch bei langsam gegarten Stücken saftig. Obwohl die Idee erst Anfang des Jahres geboren wurde, werde er inzwischen "vom Interesse an der Sache überrollt", so Schnepf. Lützelsachsen könne mit diesem "Ort der Begegnung und dem damit verbundenen Griff in die Vergangenheit und Kultur eines Gemeinwesens" nichts Besseres passieren, legte Ortschaftsrat Hans-Jochen Hüchting (Freie Wähler) Holz nach und deutete an, selbst Mitglied des Vereins zu werden. Wenn das Backhaus kommerziell gebaut und auch die Außenanlage "fremd" erstellt würde, käme man auf rund 125.000 Euro, nannte Architekt Metz die ungefähren Kosten. Man käme aber günstiger weg, wenn vieles in Eigenarbeit geschieht. 3000 Euro seien als Grundstock bereits in der Kasse. Obwohl man das Ganze erst einmal "sacken lassen" sollte, so Ortsvorsteherin Falter, befürwortete der Ortschaftsrat den Verwaltungsantrag auf Errichtung des Backhauses einstimmig.

Info: Das nächste Treffen der "Initiative Backhaus" findet unter den geltenden Coronabedingungen am Dienstag, 14. Dezember, 19 Uhr, im Sängerheim des MGV Lützelsachsen statt, gegebenenfalls aber auch online als Digitalveranstaltung. Interessenten melden sich vorab unter der E-Mail-Adresse Backhaus-LueSa@sistema-viviente.de