Martin Heckmann ist Zeit seines Lebens immer stolz darauf gewesen, Arbeiterkind zu sein. Er habe nicht vergessen, woher er kommt, sagte er. Er hatte die Arbeiterwohlfahrt in Weinheim nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und 29 Jahre lang geleitet. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Er war der letzte Lebende aus dem legendären SPD-Dreigestirn, das neben ihm selbst aus Wolfgang Daffinger und Jakob Hohenadel bestand. Vom 18-jährigen Banklehrling bis in die Chefetage eines Sparkassendirektors und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen, hat Martin Heckmann nicht nur ein Stück Weinheimer Sparkassengeschichte mitgeschrieben, sondern auch die kommunale Nachkriegspolitik entscheidend mitgestaltet. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der von seinen Freunden liebevoll "Eiserner Martin" genannte "Rekord-Gemeinderat" am 8. Juni im Alter von 90 Jahren verstorben.

"Urgestein der Weinheimer Sozialdemokraten", "Sparkassenvorstand zum Anfassen" und "Mann der Zahlen" waren weitere Beinamen, auf die Heckmann stolz sein konnte. Drei Jahrzehnte lang stand er als "Anführer" der Weinheimer Arbeiterwohlfahrt (AWO) vor. Mit 50 Jahren Tätigkeit als Stadtrat dürfte er - neben Richard Freudenberg - eine Bestmarke für die Ewigkeit gesetzt haben. Fast 73 Jahre besaß Martin Heckmann das SPD-Parteibuch.

Von Parteigenossen wie politisch Andersdenkenden einhellig als Vorbild an Charakter, Tatkraft, Korrektheit, Disziplin, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit bezeichnet, galt Heckmann zudem als Mensch, der sich nie vor der Übernahme von Verantwortung oder neuen Herausforderungen drückte.

Unter vier Oberbürgermeistern und sechs Fraktionsvorsitzenden suchte Heckmann "der Stadt Bestes" - von 1959 bis 2009, ein halbes Jahrhundert lang. Unvergessen bleibt einer seiner auf "Woinemerisch" getätigten Lieblingssprüche, wenn er sich über etwas ärgerte: "Do hot doch der Deifel tatsächlich die Gas gholt. Do konn er den Bock a noch hole." Ins Hochdeutsche übersetzt: "Da hat doch der Teufel tatsächlich die Ziege geholt. Da kann er den Ziegenbock auch gleich noch mitnehmen."

Eine zentrale Rolle im Leben des Arbeiterkinds, "das immer wusste, woher es kommt", spielte bis zuletzt die AWO. Diese war 1919 innerhalb der SPD gegründet worden. Deren Wiedergründung nach den Verbotsjahren während des NS-Regimes begleitete Heckmann von Beginn an. Von 1970 bis 1999 war er ihr Weinheimer Vorsitzender. Er gehörte dem AWO-Kreisvorstand Rhein-Neckar an und dem Bezirksausschuss Nordbaden. "Damit hat er die Entwicklung der AWO zu einer allseits geachteten Hilfsorganisation geprägt. Vielleicht wäre sie ohne ihn sogar undenkbar gewesen", würdigt der SPD-Landtagsabgeordnete und amtierende AWO-Kreisvorsitzende Gerhard Kleinböck die Arbeit von Heckmann.

Erst 17 Jahre alt war Heckmann, als der Zweite Weltkrieg für ihn endete. Als Luftwaffenhelfer hatte er an der sogenannten Heimatflak dienen müssen. Noch im gleichen Jahr stellte er sich dem demokratischen Wiederaufbau zur Verfügung. Zudem beteiligte er sich als Vertreter der "Naturfreunde" und der "Falkenjugend" am Aufbau des Stadt- und Kreisjugendrings.

Ihm sei es eine "Ehrenpflicht" gewesen, am Aufbau eines demokratischen Staatswesens mitzuwirken, bekannte Heckmann einmal im Gespräch mit dieser Zeitung. Als "Sozialdemokrat durch und durch" bereue er politisch nichts: "Ich war und bin in der richtigen Partei", lautet ein weiteres Heckmann-Zitat. Mit umso mehr Bedauern verfolgte er - bis zuletzt geistig rege - den aktuellen Niedergang "meiner SPD".

Kaum aufzählbar sind die Ehrungen, die der "Eiserne Martin" erhielt. Die Bürgermedaille seiner Heimatstadt Weinheim zählt ebenso dazu wie die Landesehrennadel, das Verdienstabzeichen in Gold des Städtetags Baden-Württemberg, die Goldene Ehrennadel des Gemeindetags und die Willy-Brandt-Medaille der SPD. Alle sind Ausdruck der Anerkennung für sein lebenslanges Engagement im Dienste seiner Mitbürger.

Dass Heckmann darüber hinaus eine Frohnatur war, belegen unter anderem seine Zugehörigkeit zum Gesangverein 1955 Weinheim und seine Würde als Ehrensenator der Karnevalsgesellschaft "Weinheimer Blüten".

Info: Die Trauerfeier für Martin Heckmann findet am Samstag, 29. Juni, 11 Uhr, in der Peterskirche statt. Die Beisetzung erfolgt im engen Kreise der Familie. Anstelle von Blumen bitten die Angehörigen auf Wunsch des Verstorbenen um Spenden an die Arbeiterwohlfahrt: Sparkasse Rhein Neckar Nord. IBAN: DE64.7605.0505.0066 0025 00; Stichwort: "Martin Heckmann".