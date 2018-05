Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Menschen für ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich zu gewinnen, ist gar nicht so einfach, wie man beim Kreisverband Mannheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) festgestellt hat. Dabei gibt es die verschiedensten Einsatzgebiete beim DRK für Ehrenamtliche. Gleich eine ganze Liste an Möglichkeiten, sich im Bereich Migration und Integration zu engagieren, hatten die Mitarbeiter des DRK bei einer Informationsveranstaltung zum Thema "Soziales Engagement" ausgelegt. Da wurde etwa Unterstützung für eine erfahrene Köchin bei einem Kochkurs in Hockenheim gesucht oder Betreuer für Projekte im Bereich der Flüchtlingshilfe in Edingen-Neckarhausen.

Um zumindest die drei Teilnehmer an dieser Informationsveranstaltung, die nicht bereits dem DRK angehörten, dazu zu bewegen sich entsprechend zu engagieren, zeigte die Ehrenamtskoordinatorin im Kreisverband, Saskia Bachner, die Vorteile auf, die derartige Tätigkeiten mit sich bringen. "Da ist das Wissen, etwas Gutes zu tun", nannte sie einen der wohl entscheidenden Punkte für ehrenamtliches Engagement. Dazu komme das Gemeinschaftsgefühl und die Möglichkeit, sich fortzubilden. Denn man benötigt keine speziellen Vorkenntnisse, um eine ehrenamtliche Tätigkeit beim DRK zu beginnen, wie Bachner erläuterte. Alles Notwendige lerne man dort.

Laura Hammerstein von der 2016 gegründeten Einrichtung "Integration und Migration" beim DRK-Kreisverband ging auf die Projekte ein, die in diesem Bereich stattfinden. Da gibt es etwa "ProFa" (Pro Familie), bei dem insbesondere Frauen mit Fluchterfahrung unterstützt werden. Beim Internetcafé in Hirschberg erhalten Geflüchtete zweimal wöchentlich die Möglichkeit, ihre Kenntnisse der deutschen Sprache zu verbessern und sich gleichzeitig in Computerprogramme zur Text- und Datenverarbeitung einzuarbeiten.

Will man sich beim DRK ehrenamtlich engagieren, so kann man bei "Schnuppertagen" die zu einem passende Tätigkeit finden. Und die Mitarbeiter des DRK beraten gerne bei der Auswahl des richtigen Projekts. Auch wenn es für die ehrenamtliche Tätigkeit keine Entlohnung gibt, so werden zumindest die anfallenden Auslagen ersetzt, wie etwa Fahrtkosten oder Auslagen für Materialien, betonte Hammerstein.

Es muss aber nicht unbedingt eine Betätigung im Bereich "Integration und Migration" sein. "Ehrenamtliche werden grundsätzlich überall gesucht", verdeutlichte Bachner den Bedarf. So sind Tätigkeiten etwa in der Kleiderkammer, bei den Besuchsdiensten oder den Seniorentreffs möglich.

Wie sich in der nachfolgenden Diskussion, an der sich auch DRK-Mitarbeiter beteiligten, rasch herausstellte, fehlt es vor allem an jungen Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren. Für Saskia Bachner war klar, dass dies insbesondere mit der beruflichen Belastung der Menschen zusammenhängt. Deshalb wolle man die Termine für Projekte zukünftig verstärkt auf die Wochenenden legen. Auch bei der DRK-Jugend stellen sich zunehmend personelle Probleme ein, wird es doch immer schwieriger, Jugendliche für die Arbeit beim DRK zu begeistern. "Die Kinder haben nach der Schule kaum noch Zeit, etwas anderes zu tun", wies der Vorsitzende des Ortsvereins Hirschberg, Michael Frank, auf die Auswirkungen der Ganztagsschule hin.

Speziell Hirschberg betreffend ergibt sich nach Ansicht des Zweiten Vorsitzenden, Helmut Mäffert, zudem das Problem, dass es hier keine weiterführende Schule mehr gibt. Daher würden die Kinder nach der Grundschule in andere Schulen außerhalb Hirschbergs wechseln und seien so nicht mehr vor Ort.

Info: DRK-Ehrenamtskoordinatorin Saskia Bachner ist erreichbar unter Tel. 06 21/ 3 21 81 36 oder per Mail an Saskia.Bachner@DRK-Mannheim.de.