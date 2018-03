Von Axel Sturm

Ladenburg. Es hätte eine wirklich beispielhafte Veranstaltung werden können. Die Idee der Türkisch-Islamischen Gemeinde und des Ladenburger Jugendgemeinderats, Freizeitmannschaften aus der Region zum zweiten Integrationscup einzuladen, war im Ansatz eine gute Sache. Doch was als Fußballturnier für Spaßfußballer begann, nahm ein ernüchterndes Ende.

Kurz vor Ende des Turniers kam es laut Polizei gegen 18 Uhr zu Tumulten zwischen zwei Mannschaften. Mehrere Zuschauer der Veranstaltung wählten den Notruf, als Streitigkeiten zwischen den Sportlern und ihren Unterstützern zu eskalieren drohten. Neun Funkwagenbesatzungen rückten zur Lobdengauhalle aus, von 40 involvierten Personen sprach Pressesprecher Christoph Kunkel gestern. "Wenn sich mehrere untereinander streiten", so Kunkel, "dann muss man im Rudel ausrücken und nicht nur zu zweit."

Auch gegenüber den Beamten seien einige der Streitenden aggressiv aufgetreten. 20 von ihnen wurden schließlich der Halle verwiesen, wodurch sich die Lage entspannte. Nach einer Stunde konnte die Polizei die Lobdengauhalle wieder verlassen. Straftaten wurden nicht angezeigt.

Dabei hatte die Veranstaltung so harmonisch begonnen. Die Türkisch-Islamische Gemeinde und der Jugendgemeinderat konnten 16 Mannschaften für das Integrationsturnier gewinnen, darunter auch zwei Ladenburger Firmenmannschaften. Jugendgemeinderat Adnan Jema und Cüneyt Turan Seitens der Türkisch-Islamischen Gemeinde waren stolz, professionelle Bedingungen präsentieren zu können. Aus Frankfurt war eigens eine Firma angereist, die das Spielfeld mit einer Bande umrahmte. Dadurch sollte das Spiel noch schneller werden. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass ausgebildete Schiedsrichter die Spiele leiten sollten.

Viel wichtiger war den Veranstaltern aber ein faires Miteinander. "Unterschiedliche Kulturen sollen sich begegnen und gegenseitig respektieren", sagten die beiden Sprecher zu Bürgermeister Stefan Schmutz. Der war bei seinem Besuch angetan von der Idee und stellte für die Veranstaltung die Lobdengauhalle "gerne zur Verfügung". Der Fußball sei geeignet, dass sich Menschen näher kommen könnten. So könnten Werte wie Fairness, Toleranz und gegenseitiger Respekt gelebt werden, sagte er. Alles schien in bester Ordnung, als Schmutz die Halle gegen 13 Uhr mit den besten Wünschen und der Hoffnung nach einem guten Verlauf verließ. Wenige Stunden später war das alles zunichte gemacht.

Laienfußballturniere bergen immer eine gewisse Brisanz. Viele Jahre lang erfreuten sie sich auch in Ladenburg großer Beliebtheit. In den 1980 Jahren organisierte der Hallenbadförderverein ein jährliches Turnier, das vom Waldparkförderverein übernommen wurde. Auch damals ging es teilweise hoch her, aber Tumulte gab es nicht. Als der Freibadförderverein (FFL) die Tradition vor zehn Jahren wieder aufleben ließ, waren die Zeiten aber schon anders.

Die Aggressivität bewegte sich immer am Rande des Zumutbaren. Nach drei Jahren entschlossen sich die FFL-Verantwortlichen, die Verantwortung nicht weiter zu tragen und lehnten es ab, weitere Freizeit-Fußballturniere zu organisieren. Im vergangenen Jahr dann übernahmen der Jugendgemeinderat und die Türkisch-Islamische Gemeinde diese Aufgabe. Die Veranstaltung wurde von vielen Sponsoren unterstützt, die die Integrationsidee fördern wollten.

Es komme immer wieder bei einzelnen Fußball-Turnieren zu Auseinandersetzungen, sagte Polizeisprecher Kunkel gestern. Ein bis zwei Mal im Jahr komme es vor, dass Beamte zu Laienspielen ausrücken müssten. Die Dimension in Ladenburg sei aber eher die Ausnahme.

Vom Verlauf des Turniers am Sonntag ist Jugendgemeinderat Adnam Jema immer noch schockiert. Er berichtete der RNZ, dass es beim Spiel der "Superkicker" gegen das Team "Aydem Mannheim" schon auf dem Feld permanent zu Reklamationen gekommen sei. Das Aydem Team fühlte sich vom Schiedsrichter benachteiligt, die Superkicker gingen schließlich als Sieger vom Platz.

Im Nachgang dann spitzte sich die Situation zu, so Jema. Gleich nach Spielende habe das Verlierer-Team angekündigt, weitere Freunde aus Mannheim zu rufen. Dieser Drohung ließen sie Taten folgen. "Auf der Tribüne war urplötzlich eine extreme Unruhe", sagte Jema. "Es drohte eine Eskalation. Mir wurde berichtet, dass einige Unterstützer Messer dabei hätten." Ob das stimmt, ist nicht zu klären, die Polizei berichtete nichts von möglichen Waffen. Nach der Veranstaltung setzte sich der Jugendgemeinderat zusammen und entschied, das Turnier im kommenden Jahr dennoch fortzusetzen. "Fast alle haben sich korrekt verhalten. Die Störer dürfen nicht siegen", sagte Jema. Allerdings war man sich einig, dass bei der nächsten Auflage Sicherheitsleute für das Turnier engagiert werden müssen.

Bürgermeister Schmutz fand es sehr ärgerlich, dass die gute Idee, Integration zwischen Kulturen zu fördern, durch das Fehlverhalten von wenigen in ein falsches Licht gerückt wurde. Die Aggressivität und Gewaltbereitschaft verurteilt der Bürgermeister deutlich, nicht jedoch die Veranstaltung selbst. Klar sei jedoch, dass sich solche Szenen nicht wiederholen dürften. "Eine dritte Auflage des Integrationscups kann es nur geben, wenn die Veranstalter darlegen, wie durch ein neuangelegtes Turnierkonzept solche Vorkommnisse verhindert werden sollen", sagte Schmutz gestern, "von der Qualität des Konzeptes wird abhängen, ob die Stadtverwaltung die Lobdengauhalle erneut zur Verfügung stellen wird."

Nach dem Polizeieinsatz wurde das Turnier übrigens fortgesetzt. Die "Superkicker" konnten den Siegerpokal entgegen nehmen. Das aber kann nach den unschönen Vorfällen nur noch eine Randbemerkung sein.