Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. In ihrer Stellungnahme zum Haushalt 2018 beleuchtete die SPD-Fraktion unter anderem die schwierige Hallensituation in Neckarhausen. Ihr Vorschlag: Neu darüber nachdenken, ob die Halle des Turnvereins Neckarhausen tatsächlich am Standort in der Porschestraße bleiben soll. Unter anderem darüber sprach die RNZ mit Fraktionssprecher Thomas Zachler und seinem Kollegen Michael Bangert.

In Ihrer Stellungnahme zum Haushalt 2018 sagten Sie, dass Sie sich der Schaffung von Wohnraum "verpflichtet fühlen". Auch im Mittelgewann in Edingen?

Zachler: Wir haben intern kurz beraten, aber wir haben noch keine abschließende Meinung in der Fraktion, wo wir etwas machen wollen und wo weniger. Und wir haben ja den Bürgerentscheid zum Mittelgewann mit einer klaren Aussage. Warum sollen wir uns gegen diesen Bürgerentscheid stellen?

Bangert: Zumal man ja auch sagen muss, dass der Flächennutzungsplan über einen Zeitraum von zehn Jahren geht. Davon blockiert der Bürgerentscheid bereits zweieinhalb. Damit macht die Neuauflage des Themas wenig Sinn, beziehungsweise, die Fläche im Plan zu lassen.

Sie beklagen, dass die Entwicklung von "Neckarhausen-Nord" zum Wohnbaugebiet zu langsam vorangehe. Welchen Vorschlag zur Beschleunigung haben Sie?

Zachler. Das stimmt. Es dauert uns zu lange.

Bangert: Ein erster Vorschlag wäre, dass man mit den Vereinen belastbare Verträge abschließt.

Zachler: Die zeigen sich alle kooperativ, aber es gibt mit keinem Verein eine schriftliche Vereinbarung, wann und wohin er umzieht. Es geht ja auch um Entschädigungen.

Bangert: Wenn es losgeht, müssen wir auf Verträge zurückgreifen können.

Zachler: Wir haben da Erbpachtverträge, die gehen noch über 40 Jahre…

Bangert: Und aus diesen Verträgen kommen wir auch nicht raus. Nur über Geld und Ersatzflächen.

Sie haben auch die Hallensituation in Neckarhausen angesprochen. Weil der Turnverein Probleme mit dem Brandschutz hat, fordern Sie ein Nachdenken über den Standort. Plädieren Sie für einen Hallenneubau, wie er schon mal Thema war?

Zachler: Ja. Weil wir bei 5500 Einwohnern in Neckarhausen und bei 30 bis 35 Vereinen nur eine adäquate Halle haben, in der Breiten- und Schulsport stattfindet. Mal abgesehen von den kulturellen Veranstaltungen. Fragen Sie mal den Behindertensportverein, wie oft er ausweichen muss. Wir überlegen, wie wir das hinbekommen könnten. Wo, das ist uns klar. Es gäbe eine Möglichkeit, eine Ecke im Flächennutzungsplan. Die Fläche ist einen Hektar groß und wäre gut geeignet.

Bangert: So eine Halle sollte dann auch als Lärmriegel entlang der neuen L 597 stehen.

Zachler: Wir haben mit dem Turnverein noch nicht gesprochen. Aber erstens wäre das wirklich eine gute Ecke und zweitens hätten wir dann eine weitere Halle für den Vereinssport und etwas für kulturelle Zwecke. Nachdem der geplante Anbau bei der TV-Turnhalle aus finanziellen Gründen gestorben ist, geistert das durch unsere Köpfe.

Die Gemeinde hat eine Vorkaufsoption für das Provisorium des Kindergartens "Neckar-Krotten" auf dem Schulgelände in Edingen. Sie hatten diesen Standort für den Martin-Luther-Kindergarten vorgeschlagen, was damals abgelehnt wurde. Unter welchen Voraussetzungen würden Sie jetzt dem Verbleib des Provisoriums zustimmen?

Zachler: Wir können uns das im Moment gar nicht vorstellen. Da sind zu viele Fragen offen. Wir haben hier ja einen ganzen Fragenkatalog vorgelegt. Wir sind auch der Überzeugung, dass sich die künftigen Eltern mit dem Provisorium auf Dauer nicht anfreunden können.

Die Bedarfszahlen im Kinderbetreuungsbereich sind immer wieder für Überraschungen gut. Teilen Sie die Sorge der UBL-Fraktion, hier Überkapazitäten zu schaffen?

Bangert: Alle Statistiken sagen etwas anderes - in den Nachbargemeinden und an den Bevölkerungsprognosen sieht man das ja. Ich weiß nicht, woher die UBL ihre Zahlen nimmt. Kann ja sein, dass uns die Verwaltung grob verschaukeln will (lacht), aber was sollte da der Sinn dahinter sein? Alles, was wir bislang gebaut haben, ist voll.

Zachler: Und beim "Wawuschel"-Kindergarten, den wir ja auch mehrfach erweitert haben, gibt es wieder eine Warteliste. Im St.-Andreas-Kindergarten ebenfalls. Jede Kommune sucht händeringend Erzieher/innen. Und warum? Die Betreuungsschlüssel sind doch heute ganz anders. Wir zweifeln die Zahlen der Verwaltung nicht an. Und: Der Melanchthon-Kindergarten in Edingen steht strukturell weit hinten an. Irgendwann wird er nicht mehr existent sein. Sollen wir die Kinder dann nach Ladenburg schicken?

Was hält Ihre Fraktion vom Vorschlag der CDU, den Verwaltungshaushalt in diesem Jahr mit einer Fünf-Prozent-Sperre zu belegen?

Zachler: Wir haben da mitgestimmt, aber auch klar gesagt, dass wir nicht überall und generell fünf Prozent sperren können. Es gibt Abschnitte im Haushalt, da geht es nicht. Wo es geht, sind wir dabei. Mal schauen, wie weit wir kommen.

Bangert: Ein stückweit ist es einfach auch Symbolpolitik.

Die SPD hat sich beim Thema "Trifluoracetat" (TFA) stark eingebracht, hat eine Online-Petition aufgelegt und den Einleiter des Stoffes aufgesucht. Jetzt ist der Maßnahmenwert einfach erhöht worden - für Sie ein befriedigender Abschluss des Problems?

Bangert: Nein. Aber wenn man sich in die Materie vertieft, dann ist das das einzig Sinnvolle. TFA ist nachgewiesen nicht schädlich, weil es mit nichts reagiert. Das Problem ist, eine Neuüberprüfung wäre nur über Tierversuche zu machen gewesen. Und da hat die EU nein gesagt, weil TFA vor fünf Jahren bereits mit Tierversuchen getestet und als "ungefährlich" eingestuft wurde. (Aktuell laufen wieder Tierversuche zu TFA, die von der Firma Solvay angestoßen wurden, Anm. d. Red.)

Zachler: Den Leuten ist die ganze Problematik bewusst geworden, als sie ihre Wasserbescheide bekommen haben und plötzlich 90 Euro oder so nachzahlen mussten. Im nächsten Jahr gibt es Erstattungen. Ohne uns wäre die Reduzierung des Wasserpreises nicht gekommen.

Fürchten Sie, dass noch weitere unerwünschte Stoffe im Wasser sind? Immerhin geht es ja auch um die Zukunft des Wasserversorgungsverbandes.

Zachler: Ich bin überzeugt, dass man immer wieder etwas finden wird. Auch, was man noch nicht kennt.

Bangert: Die Frage ist halt, ab welcher Stufe man tätig werden muss. Unsere Brunnen sind zu 95 Prozent vom Uferfiltrat beeinflusst. Wir können aber nicht außerhalb der Gemarkung bohren, von daher wird es immer Unwägbarkeiten geben.

Sie haben sich, genau wie die UBL, die Einbindung der Bürger in die Haushaltsberatungen über die Aktion "Bürger im Plan" gewünscht. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?

Zachler: Unsere Idee war ja dieser Aufbau über die Homepage der Gemeinde und per E-Mail. Das hat funktioniert. Es war erwartbar, dass es viele private Fragen gibt. Das war ein erster Schritt, die Leute sind das noch nicht gewohnt. Im Herbst wird sicher mehr kommen. Für den Beginn fanden wir es gut.

Bangert: Es ist ein Stück weit illusorisch zu glauben, dass sich jemand mit Einsparvorschlägen befasst, der sich nie mit den kommunalen Haushaltsplänen beschäftigt.