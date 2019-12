Bürgermeister Ralf Gänshirt (am Mikro) und sein Stellvertreter Karlheinz Treiber (l.) erläuterten am Samstag Kunst und Geschichte des Projekts. Fotos: Dorn

Hirschberg. (ze) „Einen Park hinter der Alten Villa gab es schon, er war archaisch und wild, vielseitig und interessant. Doch er war nicht öffentlich“, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber am Samstag. Er erinnerte damit daran, wie das Gelände zwischen dem Wohnpark Mozartstraße und der Alten Villa noch vor rund eineinhalb Jahren ausgesehen hatte. Dies hat sich mit der Fertigstellung des Skulpturengartens vor gut einem Jahr geändert. Er ist nun für jeden zugänglich, nur offiziell eingeweiht war er noch nicht. Das wurde am Samstag mit knapp 100 Gästen nachgeholt.

„Es waren turbulente Wochen“, ging Bürgermeister Ralf Gänshirt auf die Gründe wie Kommunal- oder Bürgermeisterwahl ein, warum die Einweihung des Skulpturengartens so spät erfolgte. Die Idee, einen Garten anzulegen, war aufgekommen, als es im Jahr 2013 in die Planungsphase für den Wohnpark ging. Sie wurde von Hirschbergs ehemaligem Bürgermeister Manuel Just und Treiber vorangetrieben. Nach der Fertigstellung des Wohnparks konnte es 2017 an die Planung gehen. Mitte August 2018 begannen die Arbeiten am Garten, und bereits zehn Wochen später war er fertiggestellt. 240.000 Euro investierte die Gemeinde. „Eine stolze Summe“, betonte Gänshirt. Er verwies allerdings darauf, dass das Land 60 Prozent davon übernahm, sodass die Gemeinde am Ende Kosten von knapp 100.000 Euro zu tragen hatte.

„Es galt, einen Skulpturengarten und eine Wegeverbindung zu schaffen“, schilderte Landschaftsarchitektin Bettina Jaugstetter die ihr gestellte Aufgabe. Als „Rückgrat“ des Gartens wurde dazu an dessen Westgrenze eine Hainbuchenhecke angepflanzt. Die Gräserelemente entlang der Wege sollen dagegen das „Tableau für die Skulpturen bilden“, so Jaugstetter. Dazu wurde im südöstlichen Teil des Gartens ein Aufenthaltsplatz angelegt. Insgesamt 110 Pflanzenarten mit 3000 Pflanzen beherbergt der Garten, darunter auch einige wie Eibe oder Holunder, die bereits in dem verwilderten Garten standen.

„Polyeder sind vielflächige Körper, in der Natur trifft man sie als regelmäßig symmetrische oder als unregelmäßige Gebilde an“, beschrieb Treiber die im südlichen Teil des Gartens errichtete Skulptur von Loraine Heil. Der griechische Philosoph Platon nannte solche Gebilde „unveränderliche, ewige Urgestalten, die von den Sphärengeistern aus dem Schöpfungsprozess von Feuer, Wasser, Licht und Luft entwickelt wurden“.

Dagegen korrespondiere die unendliche Form des Rings der Skulptur „Haus am Ring“ von Werner Pokorny mit dem Rechteck eines Hauses. Damit begegne das Sphärische dem Konstrukt. Mit der dritten Skulptur, dem „Pan“ von Thomas Duttenhoefer werde die Polarität zwischen menschlichem Geist und tierischem Trieb verdeutlicht. Mit dieser Plastik schließe sich der Kreis einer anthropozentrischen Kunstbetrachtung. Treiber sah daher Platz für noch eine weitere Skulptur, die den Kreis theozentrisch schließe, sei doch 90 Prozent aller Kunst religiöser Natur.

„Dieser Park will nicht spalten, er will versöhnen, Menschen zusammenbringen und Gedanken und Anstöße liefern, die unser Sein bestimmen“, lud Treiber alle ein, sich auf die Kunst in dem Skulpturenpark einzulassen. Dabei vergaß er nicht zu erwähnen, dass es auch Kritik an der Anlage des Skulpturengartens gab und gibt. Bedauerten einige doch, dass der alte, verwilderte, nie betretene Park der Neugestaltung zum Opfer fiel.

Probleme schafft auch der nun öffentliche Park in Form von Beschwerden über lärmende Jugendliche, die sich im Garten aufhalten (die RNZ berichtete). „Es ist traurig, dass einige Wenige ein solch positives Projekt beeinflussen“, ging Gänshirt darauf ein. Er betonte, dass der Garten zwar ein Ort der Begegnung sein soll, aber auch ein Ort, an dem man sich benimmt.