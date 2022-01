Von Rolf Kienle

Schriesheim. Es ist der Gesang, der die 25 Männer verbindet. Einige von ihnen kommen aus Schriesheim. Sie singen voller Inbrunst, laut und leidenschaftlich, auch öffentlich vor Publikum, aber sie können es eigentlich nicht. "Wir sind untalentiert." Sagt Oliver Gramsch aus Dossenheim, der Sprecher der "Tontauben", die sich vor anderthalb Jahren gründeten und seitdem emsig üben. Das Chorgeschehen gipfelte sogar in einem Auftritt im Heidelberger Cave 54, jenem legendären Jazzkeller, in dem einst Louis Armstrong und Ella Fitzgerald zu Gast waren. Natürlich waren die selbst ernannten Antisänger ins Cave gekommen, bevor die Corona-Herbstwelle derartige Aktionen zu einem erheblichen Risiko für die Gesundheit der Beteiligten machte.

"Keiner kann’s richtig"

Die Gründung des Chores dürfte in die Rubrik Schnapsidee fallen. "Wir machten mit unseren Familien Campingurlaub und sprachen irgendwann übers Singen", erzählt Oliver Gramsch, der sich als absolut unmusikalisch bezeichnet. Jeder singt gern, stellten die Camper aus Schriesheim und Umgebung für sich schnell fest, "aber keiner kann‘s richtig". Und vor dieser Erkenntnis hatte auch noch keiner gesungen.

Fehlende Begabung aber sollte die vehement aufflammende Sangeslust nicht bremsen, nahmen sich die Herren vor. Sie sangen einfach. Das war zunächst nicht wirklich ein Hörgenuss, darf man vermuten, aber sie hatten den Mut, und während der Pandemie hatten die Singstunden auch noch ganz andere wichtige Funktionen. "Wir hatten das Bedürfnis, uns zu treffen." Eventuell hatten die Singstunden, die durchweg in Schrebergärten, im Winter in den Proberäumen des Dossenheimer Hauses der Musik stattfanden, auch etwas Therapeutisches. Gramsch kann das nicht ausschließen. Dem Singen werden schließlich einige positive Eigenschaften zugeschrieben. Die Gruppe wuchs stetig an. Inzwischen sind es 25 tapfere Sangesbrüder, die künstlerisch angeleitet werden von einem, der immerhin sowohl musikalisch als auch sachkundig ist: Jan Rohnacher. Er ist Band-erprobt, spielt Gitarre "und versteht was von Gesang". Da konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Das Repertoire der "Tontauben" ist zuweilen recht anspruchsvoll und reicht von Simon & Garfunkels "Sound of Silence" über "So lang man Träume noch leben kann" von der Münchner Freiheit über Udo Jürgens‘ "Ich war noch niemals in New York" bis zu "Wonderful World" von Louis Armstrong und schließlich "Biene Maja". Spätestens hier muss man anmerken, dass sich die "Tontauben" nicht wirklich ernstnehmen. Ihr Motto macht das klar: "Emotion statt Perfektion". Dem ist nichts hinzuzufügen, außer, dass die Sache Spaß machen soll. An Selbstbewusstsein freilich mangelt es den Sängern nicht. Oliver Gramsch möchte sogar mögliche Mitstreiter ermutigen, mitzumachen. Voraussetzungen? Keine. Nur allzu ernst sollte man es nicht nehmen.

Als das Cave 54 im vergangenen Jahr die Idee hatte, Musikern die Gelegenheit zu bieten, gegen eine Crowdfunding-Spende aufzutreten, war für die "Tontauben" eine große Idee geboren: Dem Club helfen, sich über Wasser zu halten und selbst an einem Ort aufzutreten, von dem man sagen kann, prominenter geht‘s kaum. Das Cave ist eine Institution. Eine andere Chance, dort zu singen, hätte es kaum gegeben. Also machte man einen Termin aus und begann mit verschärften Proben. Ansonsten traf man sich alle paar Wochen, je nach Wetter, jetzt ging es zweimal pro Woche zur Sache. "Auf 14 Lieder haben wir es gebracht. Das ist das Äußerste." Darunter war ein eigens komponierter Cave-Song. Dass man Einnahmen generieren würde, war klar. Ebenso klar war, dass man sie an eine lokale Einrichtung spendet. Das gilt auch für jeden weiteren Auftritt. Womit man allerdings nicht gerechnet hat, war die Zusage der Cave-Verantwortlichen, den "Tontauben" bei nächster Gelegenheit einen weiteren Gesangsabend anzubieten. Die Karriere ist kaum aufzuhalten.