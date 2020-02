Schriesheim. (flb) Kleine Feuerwehrmänner und Polizisten, Samuraikämpfer, Klonkrieger und sogar Harry Potter waren am Sonntag aus Hogwarts in die Mehrzweckhalle gekommen. Zusammen feierten sie ab 14.11 Uhr die fünfte Jahreszeit, die auch vor Schriesheim nicht halt macht. Eingeladen zu dem Kinderfasching hatte der Kraftsportverein (KSV) Schriesheim.

Überall auf dem Boden der Sporthalle lagen Luftschlangen herum und Ballons schwebten umher. Vorne in der Mitte war eine Bühne aufgebaut, vor der sich viele kostümierte Kinder mit ihren Eltern tummelten. Die aufgebauten Tischreihen waren fast vollständig besetzt. Es lief Karnevalsmusik, etwa "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad", "Cowboy und Indianer" oder "Aramsamsam". Oben auf der Bühne stand ein Mann, der immer wieder Süßigkeiten in die Menge wirft.

In seiner Zaubershow füllte „Mister Sunrise“ unter anderem ein leeres Buch mit Bildern.

Torsten Siegmund war schon zum vierten Mal Moderator des Events. Er führte durch das Programm und kündigte verschiedene Spiele an. Einmal wurden zum Beispiel große Luftballons aufgeblasen, die nicht auf den Boden fallen durften. Allerdings meinte Siegmund, der als Clown kostümiert war, auch: "Wir wollen nicht zu viele Spiele machen. Die Kinder sollen springen."

Nichtsdestotrotz gehören einige Veranstaltungspunkte seit Jahren einfach dazu. So das traditionelle Tauziehen: Zunächst treten die Kinder gegeneinander an, danach müssen sich die Eltern im direkten Duell gegen ihre Sprösslinge beweisen. Nach einem eindeutigen Sieg der Kinder gab es zur Belohnung Bonbons und Popcorn. Ein weiterer Programmpunkt war der Kostümwettbewerb: Eine Jury kürte die besten Verkleidungen mit Gutscheinen. Diese hätten Werte von zehn bis 30 Euro und könnten in Schriesheimer Geschäften eingelöst werden, erzählte Torsten Siegmund.

Der Höhepunkt war für die meisten aber der Auftritt des Zauberers "Mister Sunrise", den der Moderator als "Überraschungsgast" ankündigte. In seiner Show ließ er unter anderem einen Würfel verschwinden und wieder auftauchen. Bei einem anderen Trick füllte er ein leeres Buch zunächst mit Bildern und ließ diese dann noch farbig werden. Begeistert verfolgten die Kinder die Zaubershow, in die sie sogar miteingebunden wurden: Vor jedem Trick mussten alle gemeinsam die Worte "Abrakadabra Simsalabim" aufsagen. Ab und zu kam auch ein Freiwilliger auf die Bühne und fungierte als Assistent.

Etwa 450 Menschen kamen an diesem Sonntag in die Mehrzweckhalle. Mit solch einem Ansturm hatte der KSV nicht gerechnet: "Der Zulauf ist sehr gut", freute sich der Zweite Vorsitzende Dieter Philipp. Dieses Jahr habe der Verein wieder auf viele Helfer aus den eigenen Reihen zählen können. Einige Besucher gehörten inzwischen schon zur "Stammkundschaft", die in zweiter oder dritter Generation kommen würden, erzählte Philipp und lachte. Auch den Floorballern vom Turnverein, die extra ein Heimspiel vorverlegt hatten, um die Halle rechtzeitig freigeben zu können, müsse man sehr dankbar sein. Somit war auch der diesjährige KSV-Kinderfasching, der "bestimmt schon 25 Jahre" bestehe, "eine rundum gelungene Veranstaltung".