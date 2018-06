Der Branichtunnel in Schriesheim. Foto: Reinhard Lask

Schriesheim. (RNZ) Der Branichtunnel, die Schriesheimer Ortsumgehung Landesstraße L536, muss in der kommenden Woche turnusgemäß gewartet werden. Das macht eine Vollsperrung in den Nachtstunden erforderlich, wie das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt. Planmäßig vorgesehen ist die Vollsperrung ab Montag, 11. Juni, bis Freitag, 15. Juni, jeweils in den Stunden zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens.

Ab Freitag, 15. Juni, gegen 5 Uhr, ist der Branichtunnel wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Die Umleitung über die Talstraße, die alte Schriesheimer Ortsdurchfahrt, ist ausgeschildert.