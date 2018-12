Der Branichtunnel in Schriesheim. Foto: Reinhard Lask

Schriesheim. (RNZ/rl) Im Tunnel der Schriesheimer Ortsumgehung (Landesstraße L536) finden in der kommenden Woche turnusgemäße Wartungsarbeiten statt. Dafür muss der Tunnel von Montag bis Freitag, 10. bis 14. Dezember, in der Nacht voll gesperrt werden. Das teilte das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises am heutigen Montag mit.

Planmäßig vorgesehen ist, dass der Tunnel jeweils nachts zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens gesperrt wird. Ab Freitag, 14. Dezember, gegen 5 Uhr morgens, ist der Branichtunnel wieder komplett für den Verkehr freigegeben.

Die Umleitung erfolgt jeweils über die Talstraße (Landesstraße 536a) und ist ausgeschildert.