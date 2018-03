Schriesheim. (nip) "Walla, du bist der Hamma" oder "Walter, du bist der Beste", steht auf dem großen Haribo-Mann im Kiosk "Auszeit" mit schwarzem Filzstift geschrieben. Den Spruch "Walter, ich will ein Kind von dir" hat Walter Lichtenberger noch gar nicht gelesen. Er lacht und kommentiert: "Ach Gott, ich hab‘ doch schon drei."

Im kommenden Juni feiert das beliebte Geschäft in der Conradstraße 4 beim Schulzentrum sein 20-jähriges Bestehen. Lichtenberger selbst wird heute fitte 66 Jahre jung - ein Alter, das man ihm genauso wenig ansieht wie die 68 Lenze, die seine langjährige und zuverlässige Mitarbeiterin Wanda Straka zählt. Das Duo ist fraglos ein bewährtes "Dream-Team" und verschwendet ans Aufhören noch keine Gedanken. "Er hat zu mir gesagt, wenn Du heute mal gehst, mach ich meinen Laden zu. Ich will mich an niemand anderen gewöhnen", zitiert VdK-Vorsitzende Straka ihren Chef.

Sie war es auch, die ihm anlässlich seines Wiegenfestes und des runden Geschäftsgeburtstags die RNZ vor Ort bestellte. Bei einem Kaffee erzählt Lichtenberger von seiner Freude an der Arbeit. Er war früher in der Autobranche tätig, wo er mehr Geld verdiente. Aber in der "Auszeit" kann er seine soziale Ader mit noch mehr Leidenschaft leben. Viele ehemalige Schüler kommen, inzwischen selbst Eltern, nach wie vor gerne ins Geschäft, um sich eine sprichwörtliche "Auszeit" zu nehmen.

"Hallo, wie geht’s dir?", begrüßt Lichtenberger zwischendurch eine Jugendliche, die Schulbedarf kaufen will. "Viele schütten mir ihr Herz aus - auch, wenn sie Liebeskummer haben", sagt Lichtenberger. Der dreifache Vater, Schwiegersohn des früheren Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser ("ein ganz feiner Mensch"), kann zuhören. Oder bei Bedarf aus seinem reichen Erfahrungsschatz einen Ratschlag geben. Der nächste Besucher betritt den Laden: "Ach, der Mister Sun᠆shine", redet Walter Lichtenberger den Senior freundlich an.

Hier treffen sich Jüngere und Ältere, kaufen Schreibwaren, Zeitschriften und Zeitungen, Bücher, Süßigkeiten, Getränke und Lotto-Scheine. Sie bleiben auf einen Kaffee und plaudern, denn einem Schwätzchen ist der Inhaber nie abgeneigt. "Viele sind aber auch nicht mehr da. Das ist traurig", sinniert Lichtenberger. Seine "Auszeit" ist eine Plattform, um Neuigkeiten auszutauschen - gute, wie schlechte.

Was man im Kiosk vergeblich sucht, sind Alkohol, der stärker ist als Bier, sowie Zigaretten. "Schon wegen der Schüler gibt es das nicht", meint der Kioskbesitzer. Die Zuneigung seiner Kunden spiegelt sich nicht nur in zahllosen Inschriften auf dem großen Haribo-Mann oder der blauen Tafel mit dem Schwan wider, die seit der Geschäftseröffnung im Laden hängt: Schüler schenkten dem ehemaligen Rugby-Spieler, der heute als Fußball-Chauffeur seiner Söhne aktiv ist, einen Ball. Und der Jugendgemeinderat lud den gebürtigen Heidelberger ein, als "Schriesemer Original" beim Mathaisemarkt-Umzug mitzulaufen.

Walter Lichtenberger ist ein zufriedener Mensch: "Ich habe eine liebe Frau und drei Kinder. Wenn es so läuft wie bisher und niemand ernsthaft krank wird, ist es gut so." Über mehr Kundschaft, vor allem wenn sie zufrieden wiederkommt, wäre er aber auch nicht böse.