Hirschberg-Leutershausen. (ze) Nachdem Susanne Kehl vor wenigen Wochen ihr Amt als stellvertretende Vereinsvorsitzende des Odenwaldklubs (OWK) Leutershausen niedergelegt hatte, galt es am Freitag diese Position im Vorstand neu zu besetzen. Bevor die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Zur Bergstraße" jedoch zur Wahl schritt, gab es eine Diskussion über die Hintergründe des Rücktritts von Susanne Kehl.

Wolfgang Schneider, der das Amt des Beisitzers bereits einige Monate zuvor abgegeben hatte, gab hierzu eine Erklärung ab. So bedauerten er und die bei der Versammlung nicht anwesende Susanne Kehl die Aufgabe ihrer Ämter. Leider habe man aber im Vorstand keine Mehrheit für neue Ideen und Aktionen finden können. Dabei liege der Altersdurchschnitt der Vereinsmitglieder bei 76 Jahren mit steigender Tendenz, und dieser gelte es entgegenzuwirken.

Naturschutzwart Walter Pfefferle berichtete seinerseits von der jüngsten Vorstandssitzung, bei der man über mögliche Aktionen nachgedacht habe, wie man junge Leute für den OWK gewinnen könnte. Dabei wäre unter anderem der Vorschlag gekommen, Wanderungen mit Hunden anzubieten.

Als neue stellvertretende Vorsitzende wurde schließlich Ilse König bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen gewählt. Mit einer großen Mehrheit stimmte die Versammlung auch einer Beitragserhöhung um zwei beziehungsweise drei Euro zu, sodass Einzelpersonen nun einen Jahresbeitrag von 17 und Familien von 27 Euro zu entrichten haben.

"Man braucht junge Leute und muss sich dazu öffnen", ging Bürgermeisterstellvertreter Christian Würz auf die Diskussion um eine Verjüngung ein. Er war sich sicher, dass die Vereinsführung dazu in der Lage sei. Zudem berichtete er, dass es einen Antrag an die Gemeinde gebe, Wege im Wald für Mountainbiker "freizubekommen". Hierzu habe man eine Lösung gefunden, die auch die Interessen von Jägern, Förstern und Wanderern berücksichtige und die demnächst im Gemeinderat vorgestellt werde.

Von einer wichtigen Neuerung für den OWK berichtete dann auch Vorsitzende Gisela Beer den knapp 40 erschienenen Mitgliedern. Der Vorstand hat sich nämlich dazu entschieden, den Verein mit einer Homepage zu präsentieren. Damit können sich Mitglieder und interessierte Wanderer leicht über die aktuellen Aktivitäten des Vereins informieren.

"37 Wanderungen bot der OWK Leutershausen im vergangenen Jahr an", berichtete Beer weiter. Dazu kam die Wanderwoche, die nach Österreich in das Großarltal führte. Die Wanderung über die Kollerinsel bei Brühl fiel allerdings dem heißen Sommer 2018 zum Opfer. Denn die Insel war nicht zu erreichen, da die Fähre wegen des Niedrigwassers nicht fahren konnte. Diese Wanderung soll aber in diesem Jahr nachgeholt werden. Insgesamt umfassten die angebotenen Wanderungen eine Strecke von 360 Kilometern, und an den Wanderungen nahmen 625 OWK-Mitglieder sowie 43 Gäste teil.

Von den Mittwochswanderungen berichtete Ehrenvorsitzende Helga Schröder. Die Teilnehmerzahl sei zwar leicht rückläufig, betrage aber immer noch mehr als zehn Wanderer. Schröder vermutete, dass der Rückgang mit der Befürchtung zusammenhängen könnte, dass die Strecken zu beschwerlich seien. Daher wies sie darauf hin, dass auch drei ganz ebene Wanderungen im Programm standen.

Schriftführerin Ingrid Pfliegensdörfer berichtete von den gut besuchten gesellschaftlichen Veranstaltungen des OWK wie etwa dem Oktoberfest.

Der Naturschutzwart des Vereins, Walter Pfefferle, hob die Bedeutung des Odenwaldklubs für den Naturschutz hervor. "Bei Wanderungen kommen die Menschen mit der Natur in Kontakt und lernen diese lieben und schützen", wusste er. In seiner Funktion als Förster bedankte er sich zudem für die Instandhaltung der Bänke entlang der Waldwege durch den OWK.