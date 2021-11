Edingen-Neckarhausen. (fer) Der "Förderverein Fähre Neckarhausen" schwimmt, was die Mitgliederentwicklung angeht, auf einer Erfolgswelle. Ließen sich bei seiner Gründung 2020 rund 50 Personen als Gründungsmitglieder eintragen, zählt der Verein aktuell 231 Mitglieder. Bei der ersten Jahreshauptversammlung in der DJK-Halle zog die Vorstandschaft ein entsprechend positives Fazit.

"Wir haben Mitglieder in ganz Deutschland – von Stuttgart bis Hamburg", verkündete Vorsitzender Florian König und ergänzte: "Das älteste ist 98 Jahre alt, und mit Denis Quiviger wohnt das entfernteste in der Partnergemeinde Plouguerneau." In seinem Rückblick erinnerte König an die Gründungsversammlung des Fördervereins am 6. März 2020. Der Verein verfolgt das Ziel die Fähre als Transportmittel zu erhalten, ihre Historie zu würdigen und als ein Stück Kulturgeschichte zu bewahren. Außerdem gilt die schwimmende Brücke zwischen Neckarhausen und Ladenburg als kommunikativer Treffpunkt von Leuten, die den Neckar gerne "riwwer" und "niwwer" schippern.

Im April 2020 ging die Fähre dann in den Besitz der Gemeinde über. Nach einem vierwöchigen Werftaufenthalt war sie unter der neuen Eigentümerin dann wieder startklar. Zuvor befand sich das wasserläufige Transportmittel rund 500 Jahre in Privatbesitz verschiedener Fährleute und Anteilseigner.

Das markante Logo des neugegründeten Vereins hatten Christian Elsner und Gerhard Hund entworfen. "Im Juli vergangenen Jahres wurden wir dann richtig berühmt, das ZDF portraitierte im Rahmen einer Reportage auch die Fähre", erinnerte König. Buchstäblich ein ganz eigenes Bild von der Kettenfähre konnten sich die Teilnehmer eines Malwettbewerbs machen, die für ihre bunten Ergebnisse mit Eiskugeln und Eintrittskarten ins Freizeitbad belohnt wurden. Ebenfalls ein echter Hingucker war der Fährkalender 2021 von Gerhard Hund. Der begeisterte Hobby-Fotograf gewann der Fähre im Wechsel der Jahreszeiten die schönsten und interessantesten Seiten ab. "Der Kalender wurde über 500 Mal verkauft und war ein großer Erfolg zugunsten unseres Fördervereins", berichtete König.

Schlussendlich kam der junge Verein auch noch auf den Hund. Der Förderverein spendete ein Hundebrett, damit die Vierbeiner einen bequemeren Stehplatz auf dem Fähr-Deck haben. "Was noch fehlt, sind Veranstaltungen rund um die Fähre. Damit warten wir bis die Corona bedingten Einschränkungen vorüber sind", schloss Florian König seinen Jahresbericht.

Nicht nur ideell, auch finanziell stellte 2020 für den Verein ein erfolgreiches Jahr dar. "Wir haben das erste Vereinsjahr mit Gewinn abgeschlossen", bilanzierte Kassenwart Alexander Jakel. Neben den Mitgliedsbeiträgen war auch an Spenden einiges zusammengekommen. Jakel erwähnte unter anderen die Spende von Netze Baden-Württemberg über 1860 Euro sowie die 255 Euro vom Neckarhäuser Schuljahrgang 1929/30. Seitens der Kassenprüfer lobte Barbara König die einwandfreie Kassenführung. Dietrich Herold leitete mit Dankesworten die Entlastung der Vorstandschaft ein. Trotz der erschwerten Bedingungen im Corona-Jahr sei "einiges gegangen", sagte Herold.

Unter "Verschiedenes" sprach der Vorsitzende ein Gutachten zum Bauzustand des Fährhauses an, das zurzeit erstellt werde. "Der Erhalt des historischen Gebäudes an einem der markantesten Plätze in der Gemeinde hat für uns Priorität", betonte König. Ziel sei die Nutzung des Gebäudes durch das Fährpersonal und den Fährverein. Letzterer könne sich auch vorstellen "eine Art von Museum da reinzubekommen". Einen Gastronomie-Betrieb sehe man darin allerdings nicht. Zum Abschluss präsentierte Gerhard Hund eine informativ kommentierte Bilderschau zur Fähre aus Vergangenheit und Gegenwart.