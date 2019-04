Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Sie hat vielen Kindern das Jonglieren beigebracht; hat ihnen den Mut gegeben, über ein Drahtseil zu balancieren oder durch die Lüfte zu fliegen. Doch nun sagt Barbara Salomon-Jonas leise Servus. Wenn vom 23. April an der Mit-Mach-Zirkus die Alte Turnhalle in Großsachsen in eine zauberhafte Manege verwandelt, wird die langjährige Zirkusdirektorin nicht mehr im Rampenlicht stehen. Stattdessen wird Fiona Vollweiter als ihre Nachfolgerin die Verantwortung übernehmen. "Ins kalte Wasser wird sie aber nicht geworfen", verspricht Salomon-Jonas.

Sie gründete 2003 gemeinsam mit dem Zirkuspädagogen Peter Böhme den Montags-Zirkus, aus dem später der Mit-Mach-Zirkus erwuchs. "Ich habe es auch für meine Kinder gemacht, und weil ich mich schon während des Pädagogikstudiums fürs Jonglieren und die Akrobatik begeistert habe."

Leitungswechsel hat sich in den letzten Jahren angekündigt

Ihre Kinder sind längst dem Ferienfreizeitprogramm entwachsen, und als Leiterin eines Waldorfkindergartens in Mannheim muss Salomon-Jonas auch beruflich einiges Jonglieren. Während andere Ferien machen, war stets sie es, die die Kinder zur Oster- und Herbstzeit fürs Einrad fahren, Teller drehen, Diabolo werfen oder für Trapezübungen begeisterte. "Aber jetzt brauche ich auch mal eine Pause. Zeit, es in andere Hände zu übergeben."

Mit gutem Gewissen und frei von Sorge sei der Übergang verknüpft. Denn mit Fiona Vollweiter tritt eine erfahrene und würdige Nachfolgerin in ihre Fußstapfen. Ihre erste Begegnung mit dem Mit-Mach-Zirkus war ganz klassisch: Als Drittklässlerin nahm die Hirschbergerin das erste Mal am betreuten Ferienprogramm teil, und wandelte sich von Jahr zu Jahr von der bloßen Teilnehmerin immer mehr zur Akteurin, die selbst viele Aufgaben übernimmt.

Der Leitungswechsel komme nicht überraschend, sondern habe sich schon in den letzten beiden Jahren angekündigt. "Da habe ich mich schon mehr in die Küche zurückgezogen. Ich weiß, dass Fiona das kann", verrät Salomon-Jonas.

"Ich finde Zirkus schon immer toll, es ist so vielfältig. Kein Kind wird ausgeschlossen, es ist für jeden etwas dabei", sagt Vollweiter über den Reiz des besonderen Ferienprojekts, das in Hirschberg längst zur Tradition geworden ist. Ob kleine Akrobatin, Jongleur, Ansager oder Clown: Sowohl die individuelle Stärke als auch das Gemeinschaftsgefühl werde gefördert. Verbunden mit dem Nervenkitzel, wenn es am letzten Tag (26. April) zum großen Auftritt vor den Eltern kommt. "Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wenn die Kinder Erfolgserlebnisse haben. Was beim ersten Mal nicht klappt, gelingt nach einer Weile - und Stolz und Selbstbewusstsein ziehen in den Körper ein", findet auch Salomon-Jonas.

Bereits in die zwölfte Runde geht das Gemeinschaftsprojekt des Familienbüros der Gemeinde, des Turnvereins Germania Großsachsen (TVG) und der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) in diesem Jahr. Die 30 möglichen Plätzen waren wieder schnell ausgebucht. Gerne hätte man noch mehr Kinder aufgenommen, aber um eine individuelle Betreuung zu ermöglichen, müssen Grenzen bei der Teilnehmerzahl gesetzt werden. "So leid uns das tut", so Vollweiter, die im Betreuungsteam neben Carolin Keller, Susan und Zoe Wilhelm auch ihre Schwester Anna hinter sich weiß.

Geht es nach Salomon-Jonas, müsste die Zirkuspädagogik ohnehin noch stärker Eingang in die Lebenswelt der Kinder finden. "Für mich wäre es im Sportunterricht Pflichtprogramm. Es ist eine der wenigen Freizeitbeschäftigungen, die ohne Konkurrenz auskommen. Bei den meisten Sportarten steht letztlich der Wettkampf im Vordergrund, bei uns aber auch das Künstlerische", so die Pädagogin.

Spaß, Musik, Körperbewusstsein. Etwas Theater, Choreografie und Akrobatik: Beim Mit-Mach-Zirkus gehen viele Faktoren fließend ineinander über. Und viele Kinder kommen jedes Jahr aufs Neue. "Mir ist bewusst geworden, der Mit-Mach-Zirkus ist im Grunde schon ein Teil der Sozialisation in Hirschberg geworden", weiß Salomon-Jonas.

Ob sie sich so ganz von ihrem "Baby" trennen kann, bleibt abzuwarten. Niemals geht man so ganz, heißt es schließlich. "Vielleicht habe ich in einem Jahr wieder Hunger auf Zirkus", lässt sich die bekannte Zirkusdirektorin ein Hintertürchen offen. Eine Rolle rückwärts wird beim Mit-Mach-Zirkus schließlich auch gerne gesehen.

Info: Der Mit-Mach-Zirkus findet vom Dienstag, 23., bis Freitag, 26. April, in der Alten Turnhalle in Großsachsen statt. Neben dem Kennenlernen von Zirkusdisziplinen wie Jonglage, Trapez oder Akrobatik werden auch Gemeinschaftsspiele in einer großen Gruppe angeboten. Frühstück und das vegetarische Mittagessen werden gemeinsam vorbereitet. Beim freien Training können die Kinder ihre gelernten Tricks einstudieren. Am Freitag kommt es dann um 15 Uhr zum großen Auftritt.