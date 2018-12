Vorweihnachtliches Mitsingen für jede Generation: Das Konzept der "Langen Nacht" hat sich auch am Freitagabend in der Ehemaligen Synagoge wieder bewährt. Unter der Anleitung von Initiator Helmut Steger waren die schnellen Fortschritte deutlich hörbar. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Schon zu Beginn der neunten "Langen Nacht der Advents- und Weihnachtslieder" war die ehemalige Synagoge in Leutershausen sehr gut besetzt. Und nach wenigen Minuten war klar, dass es ganz zu Recht im Mainzer Cantual von 1605 heißt: "Sie sungen, sie sungen also wohl". Das vielstimmige Werk aus dem Mainzer Gesangbuch "Es sungen drei Engel" stand in mehrfacher Hinsicht Pate für diese lange Nacht, veranstaltet wiederum von "Musik in Hirschberg": Mehrstimmiger Gesang unter der höchst förderlichen Anleitung des Musikpädagogen, Helmut Steger, ein klassisches Advents- und Weihnachtsmotiv und nicht zuletzt die "Engel" als roter Faden, der sich durchs kleine Liederheft zog.

Die Stimme "verschlanken"

Das Konzept der "Langen Nacht" hat sich bewährt, und es erreicht Menschen aller Altersklassen: In der Synagoge waren zu Beginn auch einige Kinder mit dabei, die gemeinsam mit den älteren Generationen einen hellwachen und engelsgleichen Chor bildeten.

Wer wollte, blieb ab 19 Uhr die gesamte Dauer über bis 22 Uhr und fand dabei in den Pausen stärkenden Glühwein oder alkoholfreien Punsch, den Barbara Salomon-Jonas und ihr Team auf dem Vorplatz ausschenkten. Im gestaffelten Eintrittspreis - abhängig von der Dauer der Teilnahme - waren auch die vielen "süßen Sachen", die das Café Erdmann gespendet hatte. Der Dank des Initiators, Helmut Steger, galt nicht zuletzt der Zimmerei Götz fürs Auf- und Abhängen des prächtigen Sterns, der Firma Ost für technische und finanzielle Hilfe sowie etlichen weiteren Sponsoren. Nicht zu vergessen die "wunderbaren Musiker und Musikerinnen, die uns dieses Jahr beim Präsentieren des Programms mit großer Flexibilität und ihrem Können verwöhnen", wie Steger formulierte.

Als harmonisch agierendes Ensemble waren neben Jens Schlichting am Klavier Mezzosopranistin Eva Braunstein, Charlotte Nögel an der Oboe, Michael Spengler an der Gambe und Flötistin Ulrike Wettach dabei. Harfenistin Sigrid Haselmann musste krankheitsbedingt passen. Steger sandte eingangs beste Genesungswünsche, fackelte dann aber nicht lange: "Ich hoffe, dass Sie alle Ihre Stimme mitgebracht haben - am besten frisch geölt. Falls nicht, wird sie trainiert", versprach er.

Zuerst waren die Männerstimmen gefordert, danach ruckzuck die Soprane. "Wie viele gibt es im Saal? Und wie viele glauben es, zu sein?", fragte Steger mit einem Augenzwinkern. Ganz kurze Zeit später hatte Steger alles Publikum in acht Gruppen unterteilt und brachte diese auf Trab. "Sie machen das wunderbar, aber ich stelle es mir noch ein wenig schöner vor", sagte der Sing-Anleiter. "Versuchen Sie mal, sich leise in das Lied hineinzufügen und Ihre Stimme zu verschlanken", riet er. Nützliche Tipps und Kniffe halfen hörbar, jedwedes noch schlummernde Potenzial zu wecken. Zum Beispiel ist es nützlich, mit Mittelfinger und Daumen eine Gabel zu formen und mit dieser die Mundwinkel nach oben zu einem Lächeln zu verziehen Die oberen Beißerchen dürften beim Singen durchaus ein wenig blitzen, erklärte Steger. So erfuhren die Beteiligten dieser "Langen Nacht", dass jedes Lied sein eigenes Gleichgewicht und seine eigene Dramaturgie entfalten kann und dann ganz einfach wundervoll klingt.