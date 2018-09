Bürgermeister Manuel Just konnte seinem verhinderten Amtsantritt als Weinheimer OB am Sonntag etwas Positives abgewinnen: So durfte er den Festakt eröffnen. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. In schlichter Eleganz strahlen die historischen Mauern der Alten Synagoge mit der Sonne um die Wette. Dass sie sich heute in diesem wundervollen Zustand präsentiert, ist ein besonderer Grund zur Freude, denn nicht viele Synagogen haben die Zeit des Nationalsozialismus so schadlos überstanden.

In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft wird gestern Vormittag mit einem Festakt das 150-jährige Bestehen der Ehemaligen Synagoge Leutershausen gefeiert. "Sie ist eins meiner ganz persönlichen Lieblingsgebäude", gesteht (Noch-)Bürgermeister Manuel Just. Wenigstens habe die missliche Situation um die Anfechtung der Weinheimer OB-Wahl es ihm ermöglicht, nun noch einmal diese Grußworte sprechen zu dürfen.

"Dieses Haus ist ein Schmuckstück für die Gemeinde", sagt Just - und gratuliert allen, die dazu beigetragen haben: "Eine große, tolle Leistung." Der damalige Gemeinderat, Architekten, Handwerker, der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge und viele ehrenamtliche Helfer hätten den nötigen Mut und die Sensibilität bewiesen, um eines der geschichtsträchtigsten Häuser Hirschbergs als Kulturstätte zu bewahren. "Möge sie weiterhin ein Raum sein für Andacht und Mahnung, aber auch für Musik und Kultur", so Bürgermeister Just.

Professor Erhard Schnurr vom Arbeitskreis Ehemalige Synagoge nahme die Gäste mit auf eine Zeitreise durch die bewegte Geschichte der Synagoge. Foto: Kreutzer

Professor Erhard Schnurr vom Arbeitskreis Ehemalige Synagoge nimmt die Gäste daraufhin mit auf eine Zeitreise durch die bewegte Geschichte der Synagoge. Für die konservative jüdische Gemeinde Leutershausens war sie ein Haus des Gebets. Hier wurden die jüdischen Gottesdienste gehalten und die jüdischen Feste gefeiert. Und hier wurde auch lebhaft über Glaubensinhalte diskutiert.

Denn es oblag jedem frommen Juden, die heiligen Schriften jeweils für seine individuelle Situation zu interpretieren. Bis zu Beginn der 1930er-Jahre wanderten viele Juden in die umliegenden Großstädte ab und gründeten dort die großen jüdischen Gemeinden - zu Lasten der Landgemeinden.

Mit der Naziherrschaft ab 1933 begann dann eine erneute Abwanderung in die Anonymität der Städte, so dass es 1936 nur noch 23 Juden in Leutershausen gab. Mit dem Verkauf der Synagoge an die politische Gemeinde endete 1938 die Geschichte der jüdischen Gemeinde und die erste Lebensphase der Synagoge. Dass sie nicht wie viele Synagogen in der Reichspogromnacht von SA-Schlägern demoliert wurde, ist nur einigen beherzten Nachbarn zu verdanken, die auf die geänderten Besitzverhältnisse hinwiesen. So unterschiedlich wie ihre Besitzverhältnisse war in ihrer zweiten Lebensphase auch die Nutzung der Synagoge: etwaals Gefangenenlager, Konservenfabrik und Druckerei.

Musikerin Sigrid Haselmann setzte den musikalischen Rahmen. Foto: Kreutzer

Für den Erhalt des Gebäudes wurde kaum etwas getan. Diesem Umstand ist aber auch zu verdanken, dass viele Hinweise auf die ursprüngliche Gestalt der Synagoge erhaltengeblieben sind: die grußeisernen Säulen, zwei der ursprünglichen Fenster, die Wendeltreppe zur Empore oder einige Schnitzereien. 1996 beschloss der Hirschberger Gemeinderat, das Gebäude zu restaurieren und seiner neuen, dritten Bestimmung als "Haus der Kultur und Begegnung" zu übergeben. Die Einweihung folgte 2001.

"Die Synagoge ist aber auch Symbol für die 450-jährige Geschichte der Juden in Hirschberg", sagt Schnurr. Ein Ort auch der Mahnung, wie sie das 2014 errichtete Mahnmal für die ermordeten Hirschberger Juden verkörpert. Letztendlich habe die Synagoge auch die Funktion eines "Brückenkopfs‘", so Schnurr. Schon manche Nachkommen der einstigen jüdischen Bürger haben sich von dem Geist des Raumes einfangen lassen haben und dort einen Teil ihrer Wurzeln wiedergefunden.

Einer Frau, die ebenfalls ihre Spuren im Ort hinterlassen hat, widmete Kulturfördervereins-Vorsitzender Karl Heinz Treiber seinen Beitrag zum Festakt: der jüdisch-slowakischen Künstlerin Katharina Zavarska. Von ihr stammt auch der Fächer im Treppenhaus des Rathauses. Zwei Arbeiten der viel zu früh verstorbenen Künstlerin hat Treiber mitgebracht. Zavarskas Erinnerungen an zwei ihrer Familienmitglieder, die Opfer des Holocausts wurden. In das textile Material hat die Künstlerin Steine gewebt, wie sie auch auf den jüdischen Gräbern liegen und besagen: "Ich war da, ich habe an dich gedacht."

Einen in seiner schlichten Schönheit mehr als würdigen musikalischen Rahmen bot dazu Sigrid Haselmann mit sephardischen und traditionellen Weisen auf der Harfe.