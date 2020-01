Antonia Kambouris fand in Südafrika schnell Zugang zu ihren Schülern. Foto:zg

Von Sabine Hebbelmann

Ladenburg/Oppermans. "Inthuta ka ho etsa" ist nur eine der Weisheiten, die Antonia Kambouris während ihres Freiwilligendienstes in Südafrika begegneten. Sinngemäß besagt der Spruch, dass man viel lernen kann, wenn man mit ein wenig Mut Dinge einfach mal macht. Nach dem Abitur wollte die damals 18-Jährige jedenfalls erst einmal weit weg und etwas ganz anderes machen.

Von dem Programm "weltwärts" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erfuhr sie bei einer Informationsveranstaltung an ihrer Schule, dem Carl-Benz-Gymnasium in Ladenburg. Sie entschied sich für ein abgelegenes Dorf in Südafrika namens Oppermans, in dem sich eine lokale Organisation für die Dorfgemeinde, insbesondere Kinder und Jugendliche, engagiert und Drogenmissbrauch und AIDS bekämpft.

Mit einem Vorbereitungsseminar der Entsendeorganisation Deutsch-Südafrikanisches Jugendwerk begann für sie und ihren 19-jährigen Projektpartner das Freiwilligenjahr. Die alltäglichen Aufgaben bestanden aus der Arbeit in der örtlichen Schule, sowie Nachmittagsbetreuung und Sportprogramm mit den Kindern. Nach kurzer Eingewöhnung wurde ihnen ein eigenes Klassenzimmer zugewiesen und sie sahen sich Klassen mit 30 lebhaften Kindern gegenüber, die sie selbstständig unterrichten sollten – ohne Lehrplan oder Anleitung.

"Ich hatte nicht damit gerechnet, so ins kalte Wasser geworfen zu werden", gesteht Antonia Kambouris rückblickend. "Wir wussten gar nicht, was wir mit den Kindern machen sollten." In der Projektbeschreibung hatte das ganz anders geklungen. Auch mit einer Klasse lernschwacher und geistig behinderter Kinder seien sie allein gelassen worden.

Anderes Land, andere Kultur: Im südafrikanischen Oppermans leistete Antonia Kambouris Freiwilligendienst. Foto: zg

Die junge Frau, die gerade selbst noch die Schulbank gedrückt hatte, fühlte sich zunächst überfordert und fragte sich: "Was mache ich hier eigentlich?" Die anderen Programmteilnehmer waren in Städten gelandet, wo sie Kontakt untereinander hatten. Ohne Auto fühlte sie sich in dem Dorf abgeschnitten.

Und wie sollten sie sich vor den Klassen Respekt verschaffen? Schüler zu schlagen, wie es an der Schule verbreitet war, kam für sie nicht infrage. Sie dachten sich ein Konzept aus und schrieben die Namen der Kinder auf die Tafel. Wer störte, bekam einen Strich, bei drei Strichen ging’s zum Rektor.

Antonia Kambouris ging die Herausforderung mit Offenheit an, und bald begann ihr die Sache richtig Spaß zu machen. Sie schloss die Kinder in ihr Herz, übernahm noch freiwillig die Hausaufgabenbetreuung, rief ein Recyclingprojekt ins Leben und baute Hockeymannschaften auf – sie selbst hatte, bis sie 14 war, Hockey gespielt. "Das fanden die Kinder klasse, das kannten sie vorher nicht." Die Unterrichtssprache Englisch war für ihre Schüler, die mit Afrikaans aufwuchsen, eine Fremdsprache. "Sie waren gezwungen, den ganzen Tag mit uns englisch zu reden und haben sich eindeutig verbessert." Sie lernte, die ungewohnte Freiheit als einen Schatz zu begreifen. "Das war für mich keine Arbeit, das war eine super entspannte Zeit und hat mir selbst gutgetan. Wir wurden nicht bewertet, niemand stand dahinter, der bestimmt, wie wir was machen", berichtet sie. Im Nachhinein ist sie froh, dass sie sich für das Dorf entschieden hatte: "Ich war richtig drin und habe ganz andere Erfahrungen gemacht."

Besonders fasziniert ist sie von der Fröhlichkeit und Lebensenergie, die sie, unabhängig von den oft elenden Lebensbedingungen, bei den Dorfbewohnern wahrgenommen hatte. Schüler hätten schlechte Noten leichtgenommen und nicht auf sich bezogen. Ein Junge, der plötzlich in hochhackigen Schuhen und Rock aufkreuzte, hat sich nicht gestört am Lachen der Anderen. Viel Lockerheit begegnete ihr, eine ganz andere Kultur. "Sie haben eine Freude in sich, die sie mit Jedem teilen, das kommt aus dem Herzen."

Weit weg von den vertrauten Mustern ihrer Heimat begann sie sich zu fragen: Was ist für mich wichtig? Was will ich eigentlich? Die interkulturelle Begegnung hat der inzwischen 19-Jährigen auch auf dem Weg der Berufsfindung ein Stück weit geholfen.

So studiert Antonia Kambouris inzwischen Kulturwirtschaft / International Cultural and Business Studies mit Schwerpunkt Südamerika in Passau. Gerade diese Kombination von Wirtschaft, Kultur und Sprachen findet sie spannend.