Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. "Alles ist gut, ich stehe noch", sagt Katja Schweinhardt, Jugendleiterin im Turnverein Großsachsen (TVG), am Samstagmittag im Pausenraum der Grundschule Großsachsen und lächelt. Der TVG hat während des Landesturnfests in Weinheim die Betreuung von 80 auswärtigen Gästen übernommen, die in der Schule übernachten, Frühstück und Abendessen bekommen.

Schweinhardt: "Die fühlen sich hier alle pudelwohl"

Vor der Schule steht einsam ein kleiner Grill, vermutlich ein Utensil nächtlicher Aktivitäten zur weiteren Nahrungsbeschaffung. "Probleme hat es keine gegeben", meint Schweinhardt. Zwei Nachtwachen sorgten dafür, dass die Gäste zu später Stunde wieder ins Gebäude kamen und auch sonst alles friedlich blieb. "Die fühlen sich hier alle pudelwohl, wie man uns zurückgemeldet hat", freut sich die Jugendleiterin. Und ergänzt: "Wir haben gehört, wir seien perfekt organisiert." Das habe schon bei den Frühstückszutaten begonnen, die Edeka pünktlich geliefert habe. "Und zwar rechtzeitig, sodass wir alles noch zubereiten konnten", so Schweinhardt weiter.

In Großsachsen gefallen hat es auch Ellen Felkl, mit 76 Jahren "Badens älteste Turnerin", wie sie seit dem Auftritt bei der "Gala der Älteren" in Weinheim genannt wird. Bei ihrer Darbietung in der Sachsenhalle auf der Turn- und Gymnastikbank im Rahmen der Gerätewettkämpfe erhielt die Turnerin aus Niefern bei Pforzheim viel Applaus. Die Seniorin, Mutter von drei Kindern und Großmutter von drei Enkeln, von denen einer tags zuvor das Kunstturnen in der Altersklasse der 15-, 16-jährigen gewann, ist vielseitig aufgestellt: "Ich habe als Kind erst Handball gespielt und bin Radrennen gefahren. Genau wie mein Vater, der Radrennfahrer war", erzählt sie der RNZ.

Erst mit knapp 16 Jahren sei sie zum Turnen gekommen: "Ich hatte die Kraft und keine Angst, ich hatte eine gute Trainerin und habe mich alles getraut." Felkl sagt, dass das Seniorenturnen im Westen des zweigeteilten Deutschlands keine Tradition gehabt habe. "Erst als die Grenzen geöffnet waren, kam das Seniorenturnen hierher. Und deshalb kommen unsere Hauptkonkurrenten nach wie vor aus dem Osten." Sie selbst macht täglich Gymnastik, betreut den Lauftreff und die Abnahme des Sportabzeichens, das sie selbst bereits 38 Mal abgelegt hat. Außerdem nimmt sie an Laufwettbewerben bis zehn Kilometer teil. Eine Turnerin, wie sie im Buche steht, meint auch Eveline Schmiedel, Fachwartin für Geräteturnen weiblich im Badischen Turnerbund.

Bilder vom Landesturnfest in Weinheim - Der Festzug

































Eine weitere Gesprächspartnerin der RNZ ist an diesem Mittag nach Ende der Wettkämpfe Julia Schneid, 30 Jahre jung und gebürtig aus Spechbach, die inzwischen in Tübingen lebt. Früh eiferte sie Ihren Eltern als Vorbilder im Turnen nach. Die junge Frau hat Sportwissenschaften studiert und ist unter anderem auch als Dozentin an der Uni beschäftigt. "Ich fand es hier sehr gut, alles sehr gut organisiert", kommentiert sie zufrieden. Schneid selbst turnte bis zur Bundesliga und war Teil des Nationalkaders. "Krankheitsbedingt musste ich zweieinhalb Jahre pausieren, habe dann langsam wieder begonnen und das Ganze mit dem Studium wieder intensiviert. Bis ich wieder einigermaßen an die alten Leistungen anknüpfen konnte."

Die jüngere und die ältere Turnschwester eint die Liebe zur abwechslungsreichen Sportart, die täglich auf dem Programm steht. Eine Erfahrung haben sie sich in Großsachsen jedoch gespart: Beide übernachteten nicht in einem der Klassenzimmer der Grundschule, sondern entweder im Hotel oder im Appartement. "In Turnhallen oder in Schulen ist mir das mittlerweile einfach zu unruhig", erklärt Ellen Felkl.

Das meint auch Julia Schneid, die in der Regionalliga mit 30 Jahren eine der älteren Turnerinnen ist. Und nachts legen die etwas Älteren mehr Wert auf Schlaf. Eine Ansicht, die Katja Schweinhardt teilt. "Ich bin froh, dass ich dank der Nachtwachen nachts gut schlafen konnte, denn tagsüber bin ich ja doch zwölf Stunden auf den Beinen. Das hätte sonst so nicht funktioniert."