Die jungen Teilnehmer des Landesturnfests wurden an einem Informationsstand in der Schule willkommen geheißen. Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. "Landesturnfeste sind die absoluten Höhepunkte im Verbandsleben des Badischen Turner-Bundes", heißt es auf der Homepage der Großveranstaltung. Warum das so ist, erklärt am Mittwochvormittag Eveline Schmiedel, die Fachwartin fürs Geräteturnen weiblich im Badischen Turnerbund: "Wo sonst in anderen Sportarten gibt es das, dass Jüngere und Ältere zusammen in einem Zimmer wohnen, zusammen aufs Turnfest gehen und gemeinsam Lieder singen?"

Das Turnfestflair ist etwas Besonderes und es liegt schon beim Aufbau in der Sachsenhalle in der Luft, wo seit Donnerstag Wettkämpfe im Rahmen des Turnfests stattfinden. In der gegenüberliegenden Grundschule sind Übernachtungsgäste untergebracht, die vom Turnverein Germania Großsachsen (TVG) Frühstück und Abendessen bekommen.

Katja Schweinhardt, Jugendleiterin im Turnverein Großsachsen, eilt zwischen Schule und Turnhalle geschäftig hin und her, hat alle Hände voll zu tun und dennoch ein glückliches Lächeln im Gesicht. "Wir hatten kein Geräteaufbaukommando", schildert sie. "Und deshalb sind wir angerückt, um zu helfen", ergänzt Claudia Stephan, Übungsleiterin von der TSG Seckenheim.

Ursprünglich sei die Idee gewesen, die Bewirtung in der Halle zu übernehmen, weil hier eben Wettkämpfe laufen. "Und wir wollen ja auch ein bisschen Geld in die Kasse bekommen", sagt Stephan weiter und grinst.

Nun richten rund 60 Helfer, darunter 20 Turner aus Seckenheim, die ebenfalls in der Schule nächtigen werden, die Halle für die anstehenden Pokalwettkämpfe her. Die Firma Benz aus Winnenden baut nebenbei neue Geräte wie den Stufenbarren zusammen. "Sie stellen uns die Geräte gegen einen Obolus zur Verfügung und am Ende können die Vereine sie zum Sonderpreis erwerben", sagt Schmiedel. Und lobt: "Ich wusste, dass das hier läuft und die Halle ruckzuck aufgebaut ist."

Katja Schweinhardt sei eine große Hilfe: "Alles wird perfekt erledigt." So habe die Jugendleiterin auch kurzfristig die Beschilderung organisiert, damit die Turner von auswärts den Weg in die Sachsenhalle problemlos finden. Der TVG kümmert sich in der Zeit des Landesturnfestes, das größtenteils in Weinheim über die Bühne geht, um 80 Gäste, darunter Sportler aus dem Schwarzwald, die im Laufe des Nachmittags eintreffen.

"Von uns sind insgesamt zehn Turner dabei, die auch in der Schule übernachten", sagt Schweinhardt. Sie alle packen Isomatten oder Luftmatratzen sowie Schlafsäcke aus, um sich in den Klassenzimmern einen Schlafplatz zu suchen. "Alle haben auch ihr Frühstücksgeschirr dabei und helfen dann auch beim Abspülen", erklärt Schmiedel. Das soziale Miteinander sei beim Turnfest ein weiterer wichtiger Aspekt.

Sie freute sich schon vor auf "große und tolle Leistungen" in den einzelnen Wettkämpfen für die Jahrgänge ab 2006 und älter. "Hier werden anspruchsvolle Übungen in der Kür am Sprungtisch, am Stufenbarren, dem Schwebebalken und zum Schluss am Boden unter modifizierten Bedingungen und nach international geltenden Standards geturnt", erklärt sie.